Serdar Ortaç: Hazıra dağ dayanmaz, bir evim, bir arabam ve bisikletim var

Şarkıcı Serdar Ortaç, "Koronavirüs döneminde şarkıcılardan maddi olarak zorlandıklarını açıklayanlar oldu. Oysa sizler iş yaparken çok büyük paralar kazanmıyor musunuz?" sorusuna, "Hazıra dağ dayanmaz, bir evim, bir arabam ve bisikletim var" yanıtını verdi.

Ortaç, "Hazıra dağ dayanmaz. Pop camiasındaki şarkıcılar konserini yapar, paralarını alırlar. Mesela 10 lira mı aldılar? O parayı sahnede giymek için bir ayakkabı ya da cekete verirler. Pahalı olsun da farklı olsun diye düşünürler. Yanındakilere dağıtır ya da kendi eğlencesine harcar, yine biter." dedi.

Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuşan Ortaç, "Hiç biriktirmedim. Hatta en büyük pişmanlığım da budur. Bir evim, bir arabam ve bisikletim var. Evet, bu kadar. Eskiden beş evim vardı Hakan. Ama hepsini sattım. Bunlar da şimdi bana yetiyor. Çok harcadım. Bir sürü parayı kumara harcadım. Bir sürü parayı da çevreme dağıttım. Borç isteyen herkese borç verdim. Geri alamayacağımı hiç düşünemedim ve hiçbirini de geri alamadım. Asla bir daha kumar oynamam, çok pişmanım. Hayatımda yaptığım en büyük hata!" ifadesini kullandı.