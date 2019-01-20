Serdar Ortaç Gürcistan'a alınmadı

Şarkıcı Serdar Ortaç, MS (Multipl Skleroz) hastalığı ilaçları yüzünden konser için gittiği Gürcistan'a alınmadığını iddia etti.

Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından, dün, konser vermek için gittiği Gürcistan’a alınmadığını duyurdu. Ortaç yaptığı paylaşımda ”Gürcistan'a geliyorsanız, beni seviyorsanız, eğer bir parça seviyorsanız adım atmayın buraya” dedi.

Kısa bir süre sonra görüntüleri silen Ortaç daha sonra sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Ortaç bu paylaşımında “Buda ilaçlarının reçetesi yanımda olmasına rağmen inanmadı Gürcistan polisi” ifadelerini kullandı.