Serdar Ortaç MS hastalığına mı yakalandı?

Pop müziğin kralı olan Serdar Ortaç'ın, kontrol amaçlı gittiği hastanede MS hastalığına yakalandığı öürendiği öne sürüldü.

Sabah gazetesinin haberine göre, hayatını İrlandalı Chloe Loughnan ile birleştiren Serdar Ortaç çiftinden üzücü haber geldi. Bir süredir kas ağrılarından şikayet eden şarkıcı, Cuma günü Maslak Acıbadem Hastanesi'ne giderek muayene oldu. MS teşhisi konduğu öne sürülen Ortaç'a kortizon tedavisi uygulanmaya başlandığı iddia edildi

Bir gün sonra sahneye çıktı

Hakkında bir süredir hasta olduğuna dair haberler çıkan Ortaç, bu iddiaları yalanlıyordu. Ünlü popçu, hastane çıkışı Kıbrıs'a hareket etti, cumartesi gecesi de Merit Park Hotel'de konser verdi. Sahneye smokinle çıkan sanatçı, sevenlerini 'İşim Olmaz' şarkısıyla selamladı.

'Benim gibi 44 yıl beklemeyin'

Hayranlarına "Dünyaya bir kez geliyoruz!" diye seslenen Ortaç, herkesi ayağa kaldırıp en sevilen parçalarıyla dans ettirdi. Evliliğin çok güzel bir şey olduğunu söyleyen Ortaç, "Hayatınızın aşkını bulun ve hemen evlenin. Benim gibi 44 yıl evliliği beklemeyin" tavsiyesinde bulundu.

MS hastalığı nedir?

Türkiye ’de yaklaşık 40 bin kişide görülen MS hastalığı ilaçla tedavi ediliyor. MS’nin her insanda farklı belirtilerle ortaya çıktığını söyleyen uzmanlar, ‘’MS yoktur MS’li vardır’’ diyor.



MS hastalığının, Beyin ve omuriliğin oluşturduğu merkezi sinir sisteminde ortaya çıktığını ve özellikle genç erişkin yaş grubunda görüldüğünü söyleyen Türkiye MS Derneği Başkan Yardımcısı uzman doktor Uğur Uygunoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: Türkiye’de 40 bin MS hastası var. Ama MS her hastada farklılık gösterir. Örneğin kimi hastada yorgunluk belirtileri görülürken kimi hastada görme bozukluğu ortaya çıkar. Dolayısıyla her MS hastasına farklı bir tedavi yöntemi uygulanır. MS hastaların yüzde 85’inde atak halinde kendini gösterir. Örneğin bir hastada görülen MS atağı bir daha görülmeyebilir.’’

‘MS yoktur, MS’li vardır’

MS hastalığının genetik ve çevresel faktörlerden dolayı ortaya çıktığını söyleyen Uygunoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: ‘’çoğu insan MS ile ilgili tarif edilen belirtileri okuduğunda kendisinin de MS hastalığına yakalandığına inanır. Bu son derece yanlış bir kanı. MS muayene veya MR filmlerinin titizlikle incelemesi sonucunda tespit edilen bir hastalıktır. Sırf belirtilerle teşhis konulamaz. MS herkeste farklılık gösteren ve farklı belirtiler gösteren bir hastalık olduğu için biz Nörologlar, ‘MS yoktur, MS’li vardır’ deriz. MS ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabilir.’’