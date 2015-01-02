T24 LogoT24 Logo
Magazin

Serdar Ortaç: Ebru Gündeş'e çok büyük hata ettim

Serdar Ortaç, 'Ebru’nun kalbini kırdım ve şuan ne dese haklı, o hep yanımda oldu ama ben onun yanında değildim, keşke evine gidip geçmiş olsun deseydim' dedi

02 Ocak 2015 15:03

Serdar Ortaç konuk olduğu Söylemezsem Olmaz programında Ebru Gündeş'i zor günlerinde aramadığı için pişman olduğunu söyledi. Ortaç, "Ebru Gündeş ile hiç küs olmadık. Benim çok büyük bir hatam var. 1997 yılında, Mamak Cezaevi'nde yattığım dönemde beni ilk ziyaret eden kişi Ebru Gündeş’ti. En kötü zamanlarımda hep yanımdaydı. Geçtiğimiz yıl Ebru’nun başına kötü olaylar geldiğinde ise ben tutup bir geçmiş olsun bile demedim" dedi.

 

'Belki de korktum'

 

Ortaç sözlerine şöyle devam etti:

"E-mail attım, mesaj çektim, ama yeni numarasını bulamadım. Aslında varmış bende ama basiretim bağlandı. Ebru’nun kalbini kırdım ve şuan ne dese haklı. O hep yanımda oldu ama ben onun yanında değildim. Keşke evine gidip “Geçmiş olsun” deseydim. Keşke yüz yüze görüşseydim. Chloe’da “Mutlaka git, o senin arkadaşın” dedi. Ama gündem çok karışıktı, belki de korktum. Ama neden korkacağım ki sonuçta Ebru benim arkadaşım"

 

ETİKETLER

ebru gündeşserdar ortaçhatapişmanlıkarkadaşsanatçısöylemezsem olmaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24