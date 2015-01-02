Serdar Ortaç: Ebru Gündeş'e çok büyük hata ettim

Serdar Ortaç konuk olduğu Söylemezsem Olmaz programında Ebru Gündeş'i zor günlerinde aramadığı için pişman olduğunu söyledi. Ortaç, "Ebru Gündeş ile hiç küs olmadık. Benim çok büyük bir hatam var. 1997 yılında, Mamak Cezaevi'nde yattığım dönemde beni ilk ziyaret eden kişi Ebru Gündeş’ti. En kötü zamanlarımda hep yanımdaydı. Geçtiğimiz yıl Ebru’nun başına kötü olaylar geldiğinde ise ben tutup bir geçmiş olsun bile demedim" dedi.

'Belki de korktum'

Ortaç sözlerine şöyle devam etti:

"E-mail attım, mesaj çektim, ama yeni numarasını bulamadım. Aslında varmış bende ama basiretim bağlandı. Ebru’nun kalbini kırdım ve şuan ne dese haklı. O hep yanımda oldu ama ben onun yanında değildim. Keşke evine gidip “Geçmiş olsun” deseydim. Keşke yüz yüze görüşseydim. Chloe’da “Mutlaka git, o senin arkadaşın” dedi. Ama gündem çok karışıktı, belki de korktum. Ama neden korkacağım ki sonuçta Ebru benim arkadaşım"