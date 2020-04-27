Şarkıcı Serdar Ortaç, "Ebru Gündeş ile aramı Demet Akalın bozdu" dedi.

Serdar Ortaç, Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı’nın YouTube’da canlı yayınlanan “Magazin Noteri” programına konuk oldu.

Ortaç, "5 yıl önce Çeşme’de Demet Akalın’la sohbet ediyorduk, Reza Zarrab tutuklanmıştı. Demet dedi ki; 'Ebru’yu arayıp geçmiş olsun dedin mi?' Ben de, 'Daha bugün tutuklandı. Bir gün geçsin, ne olduğunu anlayalım, yarın ararım' dedim ve o konu öyle kapandı. Aylar sonra Demet, Ebru’ya 'Aman Reza içeri girdi, ben neden Ebru’yu arayayım' demişim gibi aktarmış. Ebru da bu denilene inanıp o günden beri yüzüme bile bakmadı. 'Merhaba' desem selamımı almıyor. O yüzden o arkadaşlık çöpe gitti." ifadesini kullandı.

Ortaç, "Askerliğimi de yaptım taş gibi, hapiste de yattım babalar gibi... Siz Koronovirüs sebebiyle 38 gün evde daralıyorsunuz, ben askerlik sebebiyle 88 gece Mamak’ta yerin 7 kat dibinde hapis yattım. 30 gün de Sivas’ta sürgünde askerlik yaptım." diye konuştu.