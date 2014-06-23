Serdar Ortaç doktorlarının MS’den şüphelendiğini doğruladı

Şarkıcı Sedar Ortaç MS (multipl skleroz) hastası olduğu iddialarına kişisel Twitter hesabından yanıt verdi. Doktorların MS hastalığından şüphelendiğini doğrulayan Ortaç, sonucun Cuma günü belli olacağını belirtti. Ortaç Twitter’dan "Evet doktorlar MS'den de şüpheleniyorlar. Yarın MR'a gireceğim. Perşembe belimden sıvı alınacak. Cuma günü belli olacak. Dünyanın sonu değil. Rabbim ne derse o olur. Dualarınız için sağolun, varolun" yazarak iddialara yanıt verdi.



Serdar Ortaç’ın attığı tweetler şöyle: