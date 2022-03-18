Serdar Ortaç: Cumhurbaşkanımızın, hükûmetin yaptığı her adımı destekliyorum, hepsi on numara

Şarkıcı Serdar Ortaç, megastar Tarkan'ın Geççek şarkısı üzerinden gereksiz polemik yaratıldığını savunurken, "Bunlar olmasın diye aşk şarkısı yapıyorum işte, kafam basmadığı için değil" dedi. Ortaç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve hükûmetin her adımını desteklediğini söyledi.

BluTV'de yayınlanan '40'ın yeni bölümüne konuk olan şarkıcı Serdar Ortaç, Tarkan'ın Geççek şarkısıyla ilgili gelen sorunun ardından, desteklediği siyasetçiyi ve partiyi söyledi.



Ortaç, Cansu Canan Özgen'in "Tarkan Geççek şarkısıyla Cumhurbaşkanına saygısızlık mı etti” sorusuna verdiği yanıtta "Eskiden muhalefet kızmasın diye sadece seviyorum diyordum. Artık temkinli konuşmuyorum çünkü her geçen gün görüyorum ki, bütün atılan adımlar 10 numara. Evet Cumhurbaşkanımızın, hükûmetin yaptığı her adımı destekliyorum" dedi.

Ortaç şöyle devam etti:

"Tarkan olayı gereksiz bir polemik. Bu şarkıyı onun için yapmadığı belli. Adam 'pandemi geçecek' diye bağırdı. Şarkı da çok dinlenecek ve üzerinde konuşulacak bir şarkı değil ki. Lay lay lom yaparım, hepimiz yaparız. Sözleri evet güzel, neden politik şarkı yapmıyorsun dedin, işte bu olmasın diye yapmıyorum. Adamı mahvettik işte. 'Geççek geççek bu da geççek'... Düşünebiliyor musun ben bir parti kuruyorum ve iktidardaki bir partiye çıkan şarkıyı alıp diyorum ki 'geççek'. Ben bu şarkıdan medet umup iktidarı neden kötüleyeyim ki? O şarkı yani bana ne? Başka materyal mi yok, elinde başka silah mı yok? Maden sevmiyorsun çık konuş, bu şarkıya niye bel bağlıyorsun. Çocuk pandemi geççek diyor. Bunlar olmasın diye aşk şarkısı yapıyorum işte, kafam basmadığı için değil! Kafam çok da iyi basar."