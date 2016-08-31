Serdar Ortaç: Çirkin bir adam değilim, Chloe bu kadar yıl paramı yemedi, artık yese ne olur

Şarkıcı Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan'ı evlenmeden önce beş sene denediğini söyledi. Ortaç, "Mesela bir mağazaya gider, 10 liranın hesabını yapar. Benim gibi har vurup harman savurmaz. Kendisine çanta alırken ben lüks bir çanta taşısın isterim. Serdar’ın karısı gezdiği zaman her taraf ışıldasın. Ama o gider 100 TL ’ye bir çanta bulur, onu takar ve hiç gocunmaz. Ben 3-5 sene böyle denedim kendisini. Bu kadar senede paramı yemediğine göre bundan sonra yese ne olur? Ben öldükten sonra param ona kalsa sevinirim" ifadesini kullandı.

Habertürk'ten Nuri Altuntaş'a konuşan Serdar Ortaç'ın açıklamaları şöyle:

2016 sezonunu nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl geçti sizce?

Kayıp bir yıl olmadı bence, olmayacak da. Her geçen gün bize bir şeyler öğretiyor. Bu sene de bir şeyler öğrendik. Önemli olan bu öğrendiklerimizden ders alıp bir daha yapmamak.

"Para biter abi"

Pop müzikte kendinizi zirvede görüyor musunuz?

Gecen gün Orhan Gencebay’la sohbet ederken “Orhan Abi seni yaşarken efsane yaptılar ve sen hakikaten bir efsanesin” dedim. Orhan Baba’nın yüzde 10’u olabilirsem ne mutlu bana. Şimdi biz nasıl ‘Batsın Bu Dünya’ diyorsak, bizim çocuklarımız da ‘Bilsem ki Bir Daha’ diyecekse, ne mutlu bana. Zirvede miyim, sanırım zirvedeyim. 20 yıldır hep bir numarayım. Bence rakibim yok.

Para ve şöhret insanda bir ego değişimi yaratıyor mu? İnsan bunlar hiç bitmeyecekmiş düşüncesine kapılıyor mu?

Para bitmeyecek diye bir şey yok. Para biter abi! Ben bazen kendime “20-50 yaş arasında parayı bulup harika yaşamak ve 50-70 yaş arası parayı bitirip acı çekmek mi yoksa 50-70 arası parayı bulup ölene kadar 20 sene güzel yaşamak mı?” diye soruyorum. Bu sorunun cevabını bulamadım. Bana kalsa az parayla ömür boyu yaşayabilmek isterdim.

Mutlu musunuz peki?

Mutluyum. Geç evlendim ama sevdiğim kadını buldum. Bu dünyada herkes birbirine iplerle bağlı. Yani sen mutlu olursan biraz sonra o mutluluk bana da yansıyor. Ya da benim mutluluğum başka bir insanı mutlu edebilir.

Hakkınızda çıkan kötü haberler sizi rahatsız ediyor mu?

Mesela geçici hafıza kaybı yaşadığınıza yönelik haberler çıktı... Hastalığımın hafıza kaybına sebep olması gibi bir durum yok. Benim hastalığım sinirsel ve kaslarla ilgili yani ayaklarım tutmuyor. Bazen de ellerim kesiliyor.

"Allah kendine gel' dedi"

Hiç “Bu hastalık niye beni buldu?” diye düşündüğünüz oldu mu?

Demek ki bir hata yapmışım. Allah sebepsiz bir hastalık vermez diye düşünüyorum. Bana “Kendine gel, hayatın kıymetini bil” demiş olabilir. Ben öyle yoruyorum ki bundan ders çıkarayım. Mesela benim hanım genç, bazen gece çıkmak istiyor. Onu bazen ben kulüplere götürüyorum bazen de kendi arkadaşlarıyla gidiyor. Beni öldürsen de 1 saatten fazla duramıyorum. Söylediğim gibi belki de Allah “Yeter oğlum” dedi bana.

Eşinizin arkadaşlarıyla çıkması sorun yaratıyor mu?

Hayır çünkü eşime de arkadaşlarına da güveniyorum. Ama tabii ben de eşimin yanında olmak istiyorum.

"3-5 sene test ettim"

Sosyal medyada “Serdar Ortaç’ın parası olmasaydı Chloe onunla evlenmezdi” şeklinde yorumlar yapıldı. Ne diyeceksiniz bu yorumlara?

Ya ben çok çirkin bir adam mıyım? “Çok güzel bir kız, bu adama niye baktı?” diyorlarsa ben bakılacak bir herifim. 5.5-6 sene önce tanıştığımızda babasına “Emin misiniz? Bakın kızınız Türkiye yerleşecek. İngiltere, İrlanda hayal olacak. Kızınız Ortadoğu’da yaşayacak” dedim. Sonra da hanımı gizliden gizliye test ettim. Benim hanım farklı bir kadın.

Neden farklı ve nasıl test ettiniz?

Mesela bir mağazaya gider, 10 liranın hesabını yapar. Benim gibi har vurup harman savurmaz. Kendisine çanta alırken ben lüks bir çanta taşısın isterim. Serdar’ın karısı gezdiği zaman her taraf ışıldasın. Ama o gider 100 TL ’ye bir çanta bulur, onu takar ve hiç gocunmaz. Ben 3-5 sene böyle denedim kendisini. Bu kadar senede paramı yemediğine göre bundan sonra yese ne olur? Ben öldükten sonra param ona kalsa sevinirim.

"Hanım, çocuk için acele etmek istemiyor"

Eşinizi yere göğe sığdıramıyorsunuz ama geçtiğimiz günlerde gittiğiniz bir balıkçıda “Eşimi boşayacağım. Nereden evlendim?” demiştiniz.

Beni biliyorsun, boşboğazım. Espri yapıyorum. Asla öyle bir şey yok!

Peki çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz?

Daha yeni bir haber okudum, bir adam 55 yaşında baba olmuş. Karım “Bak beni acele ettirme, 55 yaşındaki herif baaba olmuş” dedi. “Biz o kadar geç kalacak mıyız?” dedim. “Bana sürekli baskı yapma” diye yanıtladı beni. Üzerindeki baskı büyük. Bir yandan annem baskı yapıyor, bir yandan millet, bir yandan siz... Benim hanım daha genç, 24 yaşında. Çocuğun daha birkaç yılı var, maksimum 2 yıl bence.

"Her koyun kendi bacağından asılır"

15 Temmuz’da ülkemizde hain bir darbe girişimi yaşandı. Sıla ve Halil Sezai’nin bu süreci izleyen günlerde yaptıkları açıklamalar sonrasında konserleri iptal oldu. Bu konuda ne diyeceksiniz?

Onları bilmem. Her koyun kendi bacağından asılır. Herkesin kendi düşüncesi var. Ben hiç karışmam o işlere. Bu süreç bize bir şeyler öğretti, bugüne kadar farkında olmadığımız şeylerin farkına vardık. Sanatçıların ne yapması gerektiğini öğrendik. Aynı şekilde politikacılar da neyin lazım olduğunu öğrendi.