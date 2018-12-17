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Serdar Ortaç: Chloe'ye, "İşi gücü bırak, evinde otur" diyeceğim

Chloe Loughnan, 2 ay önce Amerika-Miami'de geçirdiği trafik kazasından beri Türkiye'ye gelmedi

17 Aralık 2018 14:33

Haziran 2014'te İrlandalı manken Chloe ile evlenen Serdar Ortaç, boşanacakları hakkında çıkan haberlere ilişkin olarak, ''Hanım İrlanda'da. Aramızda ne olacak bilmiyorum! Yakında eve gelecek. Ona teklifim şu olacak: İşi gücü bırak, evinde otur, yeniden başlayalım" dedi.

CNN'de yer alan habere göre Oraç, "Ben evliliğin sürmesinden yanayım" diye konuştu. 

Chloe Loughnan, 2 ay önce Amerika-Miami'de geçirdiği trafik kazasından beri Türkiye'ye gelmedi. Kaza sonrası Loughnan'ın sol kolu kırılmış, kalça kemiği, kaburgası ve diz kapağı çatlamıştı.

Chloe'nin Amerika'da tedavisi devam ediyor.

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