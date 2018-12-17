Serdar Ortaç: Chloe'ye, "İşi gücü bırak, evinde otur" diyeceğim

Haziran 2014'te İrlandalı manken Chloe ile evlenen Serdar Ortaç, boşanacakları hakkında çıkan haberlere ilişkin olarak, ''Hanım İrlanda'da. Aramızda ne olacak bilmiyorum! Yakında eve gelecek. Ona teklifim şu olacak: İşi gücü bırak, evinde otur, yeniden başlayalım" dedi.

CNN'de yer alan habere göre Oraç, "Ben evliliğin sürmesinden yanayım" diye konuştu.

Chloe Loughnan, 2 ay önce Amerika-Miami'de geçirdiği trafik kazasından beri Türkiye'ye gelmedi. Kaza sonrası Loughnan'ın sol kolu kırılmış, kalça kemiği, kaburgası ve diz kapağı çatlamıştı.

Chloe'nin Amerika'da tedavisi devam ediyor.