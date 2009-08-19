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Serdar Ortaç bu yaz rekor kırdı

Bu yaz büyük konser organizasyonlarındaki her beş biletten birini Ortaç hayranlarını aldı.

19 Ağustos 2009 03:00

Serdar Ortaç, İstanbul'da bu yaz fırtına gibi esti! Büyük konser organizasyonlarındaki her beş biletten birini Ortaç hayranları aldı.

Serdar Ortaç'ın bu yıl 'Çakra'ları açıldı, rakiplerine fark attı! 2009 yazında Kuruçeşme Arena, Kalamış True Blue ve Harbiye Açıkhava'da verdiği 5 konserini izlemek için 36 bin müziksever bilet aldı. Bu rakam, İstanbul'da bu yıl dev konser alanlarında satılan ortalama 180 bin biletin 1/5'ini oluşturuyor.

Ektiğimi biçiyorum

Ulaştığı bu rakamı "Gurur verici" diye yorumlayan Ortaç, "Bundan sonra da sevenlerimin yüzünü kara çıkarmayacak işler yapacağım" dedi. Ünlü popçu, başarısının sırrını da şöyle özetledi: "Ne ekersen onu biçersin derler. Ben bugüne kadar hep sevgi ve saygı ektim. Şimdi onu biçiyorum."

Merdivenler bile satıldı

Serdar Ortaç'ın bu akşam Harbiye Açıkhava'da vereceği konserin biletleri de tükendi. 4.200 oturma kapasiteli konser alanının merdivenleri bile Ortaç hayranları tarafından satın alındı.

Ortaç’ın skor karnesi

Fenerbahçe True Blue: 4 bin kişi Kuruçeşme Arena: 8 bin kişi Sortie: 3 bin kişi Harbiye Açıkhava: 7 bin Harbiye Açıkhava: 7 bin Harbiye Açıkhava: 7 bin (Bu gece) TOPLAM 36 bin





 

 

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