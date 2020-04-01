Serdar Ortaç 'bir çay demleyenim yok' dedi, taksi durağına gitti

"Ağabeylerim bana çay verdi" şeklinde bir paylaşımda bulunan Serdar Ortaç, durakta bulunan şoförlere, "Size biriken borcumu nasıl ödeyeceğim?" diye sorunca bir şoförden "Ödemezsin olur biter" yanıtını aldı. Şoförlere neden maske takmadıklarını soran Ortaç'a bir şoför "Acı patlıcanı kırağı çalmaz" cevabını verdi.