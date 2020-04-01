Serdar Ortaç 'bir çay demleyenim yok' dedi, taksi durağına gitti
01 Nisan 2020 14:28
1 buçuk ay birlikte olduğu Seçil Gür’den, yalnız kalmak istediği için ayrıldığını söyleyen Serdar Ortaç, "Bir çay bile demleyenim yok" diyerek soluğu taksi durağında aldı.
Karantina günlerini evinde tek başına geçiren Ortaç, canı sıkıntısından mahallesindeki taksi durağına gitti.
"Ağabeylerim bana çay verdi" şeklinde bir paylaşımda bulunan Serdar Ortaç, durakta bulunan şoförlere, "Size biriken borcumu nasıl ödeyeceğim?" diye sorunca bir şoförden "Ödemezsin olur biter" yanıtını aldı. Şoförlere neden maske takmadıklarını soran Ortaç'a bir şoför "Acı patlıcanı kırağı çalmaz" cevabını verdi.