Serdar Ortaç: Ben sizin karınız dayak yedi desem?..

Şarkıcı Serdar Ortaç’ın eşi manken Chloe Loughnan, geçen ekim ayında arkadaşıyla birlikte Miami'ye gitti. Manken, ABD seyahatinde bir trafik kazası geçirerek yaralandı. Uzun süre ABD’de tedavi gören, şimdi İrlanda'da olan Serdar Ortaç’ın eşinin darp edildiği bazı medya organları tarafından ileri ileri sürüldü. Çıkan bu iddialar üzerine Serdar Ortaç, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaptı.

Ortaç, şunu yazdı:

“Yalan söylüyorsunuz ben karımın sağlığı düzelsin diye uğraşıyorum siz bugün televizyona çıkmışsınız karısı dayak yedi kaza yapmadı diyerek konuşuyorsunuz. Ben sizin karınıza karısı dayak yedi desem…"