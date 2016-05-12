Serdar Ortaç: Bana “Ne biçim adamsın" diyorlar!

Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan'ı kıskanmadığını söylediği için yakın arkadaşlarından gelen eleştirilere cevap verdi. Ortaç, arkadaşlarının kendisine “Ne biçim adamsın, bu kadar geniş olunur mu?” diye eleştiriye tuttuğunu söylerken empati yaptığını belirtti ve “Ben karımı çok seviyorum, onun da beni sevdiğimi düşünüyorum” dedi.

Renkli Sayfalar programına konuşan Ortaç’ın ifadeleri şöyle:

"Karımı kendi yerime koyuyorum... 23 yaşında olsaydım, yaşamak isterdim. 23 yaşında biri yanıma yaklaşsaydı, bakmazdım bile, dünya benimdi o zamanlar. O da yaşasın. 'Kocam bana bunlara yapmama izin vermedi' demesin. Yakın arkadaşlardım bile 'ne biçim adamsın, bu kadar geniş olunur mu' diyorlar. Ben karımı çok seviyorum, onun da beni sevdiğimi düşünüyorum."