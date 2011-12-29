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Serdar Ortaç, ‘Baba olmak için her şeyimi veririm’

Dünya ülkelerini güzelleriyle yarıştıran Miss Globe International’ın 2011 Grand Finali önceki akşam Kıbrıs Kaya Artemis’ te yapıldı.

29 Aralık 2011 02:00


T24 - Dünya ülkelerini güzelleriyle yarıştıran Miss Globe International’ın 2011 Grand Finali önceki akşam Kıbrıs Kaya Artemis’ te yapıldı. Gecede sahne alan Serdar Ortaç, "Baba olmak için her şeyimi veririm" dedi.

‘Baba olmak için herşeyimi veririm’Ülkemizde İkinci kez düzenlenen yarışmada 41 ülke güzeli yarıştı. Ülkemizi temsil eden Lale Acarı ise dereceye giremedi.

Norveçli Nina Elissa Fsalestad birinciliği kazanırken, ikinciliği Hintli Parul Duggal, üçüncülüğü ise Kazak Alfina Nasyrova kazandı. Gecede Serdar Ortaç sahne aldı.

HaberTürk'te yer alan habere göre; birinciye tacını takan Ortaç, 40 yaşına kadar bekâr yaşadığını dile getirdi ve “Sonuna kadar mutluyum. Evliliğe ise karşı değilim. Bir gün kucağıma çocuk almak için her şeyimi veririm” dedi.

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