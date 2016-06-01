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Serdar Ortaç: Artık acı dolu şarkılar yazmayacağım

"Chloe'ye 100 bin Euro'luk araba alamam, sürekli borç ödüyorum"

01 Haziran 2016 15:44

Serdar Ortaç, önceki akşam Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat Festivali’ kapanış gecesinde sahne aldı. Ortaç, 10 bin kişinin izlediği konserde artık acı dolu şarkılar yazmayacağını söyledi.

Milliyet'te yer alan habere göre; “Evlendiğime göre bundan sonra acı dolu şarkılar yok” diyen  Ortaç, eşi Chloe’ye 100 bin euro’yaOtomobil aldığı haberlerine “Öyle bir param yok. Eskiden 1 milyona araç alıyordum, çok pişmanım. Şimdilerde sürekli borç ödüyorum”açıklamasını yaptı.

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