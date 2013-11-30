Serdar Ortaç: Ahmet Kaya'yı protesto ettiğimde Atatürk peygamberimdi

Serdar Ortaç, 1999'daki MGD gecesinde Ahmet Kaya'ya yönelik protesto ile ilgili olarak katıldığı bir TV programına katıldı. Ortaç, "O gece 3-5 kişilik bir grup 10. Yıl Marşı'na geçmem için beni kışkırttı. Ben o zaman Atatürk aşığıydım, fanatiğiydim. Atatürk'ü peygamber gibi gördüğümüz bir dönemdi" dedi.

1999 yılındaki Magazin Gazetecileri Derneği gecesinde "Kürtçe şarkı söyleyeceğim ve klip çekeceğim. Bu ülkede bunu yayınlayacak onurlu insanlar olduğunu biliyorum" sözleri üzerine Ahmet Kaya protesto edilmişti. Kaya, bu olaydan sonra Fransa 'ya gitti ve 1.5 yıl sonra vefat etti. O gece orada bulunanlardan Serdar Ortaç da Beyaz TV'de yayınlanan 'Dinamit' programına konuk oldu ve o geceye dair açıklamalarda bulundu.

Serdar Ortaç'ın açıklamaları şöyle:

''Merve Kavakçı'ya yapılan protesto ile bizim Ahmet Kaya'ya yaptığımız protesto aynı. O gün Meclis'te Merve Kavakçı'ya yapılan protestoyu gördüm, aynıydı. Ben artık insanları ayırmak istemiyorum. Ben linç demiyorum. Protesto diyorum. Lincin anlamı bu değildir. O gecenin ana aktörü olarak o zamanlar 23 yaşında olan bir insan olarak bu olaylardan çok rahatsızım.

Ahmet Kaya'ya bir antipatim yoktu. Olmam için de bir sebep de yoktu. Orada her şey bir anda gelişti. Benim orada Padişah şarkısının söylememin belli bir anlamı da yok. Orada ellerin derken ben Kürtleri kastetmedim. O dönem zaten Kürt çayı bile denmiyordu.

O gece 3-5 kişilik bir grup 10. Yıl Marşı'na geçmem için beni kışkırttı. Ben o zaman Atatürk aşığıydım, fanatiğiydim. Şarkıda Atatürk geçirmemin sebebi de odur. Atatürk'ü peygamber gibi gördüğümüz bir dönemdi.

Ahmet Kaya keşke ölmeseydi. 16 yıldır hapsi isteniyordu kalbi dayanmadı. Ben o dönem çok mesaj attım hem Ahmet Kaya'ya hem de Gülten hanıma. Ama hep gönderilmedi diye mesaj geldi.