Serdar Ortaç: 30 milyon TL'lik evimi çalışanlarıma bırakacağım

Geçen günlerde 120 bin lira kredi ödediğini açıklayan şarkıcı Serdar Ortaç, 2. Sayfa programına konuk oldu. "Ben ölünce elemanlarıma bırakırım her şeyimi" diyen Ortaç, "Benim için 30 sene çalışanlara... İstinye'nin tepesinde evim var. 30 milyon TL... Dünya para ediyor. Ben gidince ne olacak? Yanımda çalışanlar alsın diyorum. Bari benden sonra rahat yaşasınlar" diye konuştu.

"Büyükada'yı alacak servetim vardı"

"30 senedir sahnelerdeyim. 1 lira birikimin yok. Eskiden Büyükada'yı alacak kadar servetim vardı. Bir yerlere koyamayacak kadar, hayal edemezsin.Ne işe yarar o para? Güzel eserler bırakıp, güzel hayat yaşayıp ölmek lazım" diyen Ortaç, şunları kaydetti:

"Sıkıntı çekince her şeyin farkına varıyorsun. Kredimi dün taksitlendirdim. İhtiyacım olmasa o taksitlendirmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu bilemeyecektim."

"Aylık 400-500 bin giderim var"

"Yine kazanacağım. Bu sefer neyi yapmamam gerektiğini bileceğim. 5 milyon kredi almıştım her ay 118 bin ödüyorum. Onunla bitmiyor ki... Aylık 400-500 bin giderim var. "

"Nafakayı ödeyemedim"

"Daha nafakayı ödeyemedim. Her ay ödeniyor. Belli bir limite gelince bitiyor. Ömür boyu değil. 2020'nin sonunda biter herhalde. Ödeyemedim ama kız hiçbir şey demedi. Nafakaya gelene kadar elemanlar var yanımda, onların aileleri var... Onları bitirmem lazım. "

"30 milyonluk ev çalışanlarıma..."

"Ben ölünce elemanlarıma bırakırım her şeyimi. Benim için 30 sene çalışanlara... İstinye'nin tepesinde evim var. 30 milyon TL... Dünya para ediyor. Ben gidince ne olacak? Yanımda çalışanlar alsın diyorum. Bari benden sonra rahat yaşasınlar."