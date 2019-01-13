Serdar Gürler: Herkesin hayal ettiği yerdeydim ama Türkiye'yi özledim

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin İspanya'nın Huesca takımından 1,5 yıllığına kiraladığı Serdar Gürler, kulübün sosyal medya hesabında yayınlanan videoda yer alan açıklamasında, Göztepe'de çok iyi karşılandığını, sarı-kırmızılı ekibe geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

İspanya'da yeteri kadar sahada yer alamadığını dile getiren Serdar Gürler, "Futbol oynamak istiyorum. Bu alt liglerde olur, üst liglerde olur. Benim isteğim futboldan zevk almak. Orada oynarken zevk alamadım. Herkesin hayal ettiği yerdeydim ama Türkiye'yi özledim" ifadelerini kullandı.

Serdar Gürler, Göztepe taraftarının herkes tarafından bilindiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Takımları nereye düşerse düşsün her zaman dolu stat oldu. Yorumları okuyorum herkes gibi, inanılmaz mutlu oldum. Tüylerim de diken diken. İlk defa beni böyle isteyen bir taraftar gördüm. Bunlara önce karakterimle, sonra futbolumla layık olmaya, savaşmaya çalışacağım. Elimde geleni yapacağımı söyleyebilirim. İnşallah sezon sonuna kadar arkamızda dururlar. Onlarla nice başarılar yaşayacağımıza inanıyorum."