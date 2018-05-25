Serdar Gürler: "Bu ligde devam etmek istiyorum"

\"Hayat devam ediyor, ölmedik\"

\"Hedeflerim büyük\"

\"Avrupa Şampiyonası\'na damga vuracağız\"

Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Serdar Gürler, \"Menajerlerim kulüple görüşüyor, kulübe gelen resmi bir teklif yok. Şu anda Osmanlıspor\'un oyuncusuyum, öyle de kalmaya devam ediyorum. Ama tabii ki herkesin hedefleri vardır. Benim de hedeflerim büyük. Ben bu ligde devam etmek istiyorum\" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 28 Mayıs Pazartesi günü İran ile oynayacağı özel maç öncesi hazırlıklarını sürdürürken, takımın önemli oyuncularından Serdar Gürler, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

\"HAYAT DEVAM EDİYOR, ÖLMEDİK\"

Osmanlıspor\'un küme düşmesini değerlendiren Serdar Gürler, \"Üzgünüz diyelim, tatile en iyi şekilde giremedik. Ama hayat devam ediyor, ölmedik. İnşallah Osmanlıspor, seneye daha iyi takım kurup çıkmayı hedefleyecektir. Osmanlıspor çok büyük camiadır. Başkanlarımız ne derse o olur tabii ki de ama biz işimize bakıyoruz. Şu anda 15 gün milli takımdayız. Milli takımda ter dökmeye, bu şanlı forma altında elimizden geleni yapmaya geldik. Şu anda etraftaki her şey boş\" ifadelerini kullandı.

\"ŞU ANDA OSMANLISPOR\'UN OYUNCUSUYUM AMA...\"

Herhangi bir takımla görüşüp görüşmediği ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Serdar Gürler, \"Bir şey söylemeyeceğim. Ben son maç oynamadım biliyorsunuz. Tatile üzgün gittim, 2 gün kafamı dinledim, telefonumu kapattım. Menajerlerim kulüple görüşüyor, kulübe gelen resmi bir teklif yok. Şu anda Osmanlıspor\'un oyuncusuyum, öyle de kalmaya devam ediyorum. Ama tabii ki herkesin hedefleri vardır. Benim de hedeflerim büyük. Allah\'ın izniyle, onlar nasıl uygun görürse öyle olacak tabii ki ama bu ligde devam etmeyi istiyorum, arzu ediyorum. Takdiri ilahi, Allah ne derse o olur. Ama ben elimden geleni yapacağım hedeflerime ulaşmak için\" diye konuştu.

\"AVRUPA ŞAMPİYONASI\'NA DAMGA VURACAĞIZ\"

Türkiye A Milli Futbol Takımı\'nın önümüzdeki Avrupa Şampiyonası\'na damga vuracağının altını çizen Gürler, takımın geleceği ile ilgili gelen bir soruya ise \"Çok açık görüyorum ben. Benden daha küçük kardeşlerimiz var. Cengiz, İtalya\'da oynuyor. Hakan, Milan\'da. Keza Cenk var. İnanılmaz bir jenerasyon geliyor. 2 sene sonra Avrupa Şampiyonası\'na Türkiye damga vuracak diye düşünüyorum, kim olursa olsun. Hocam bu takımı koruyacaktır. 5 kişi gider, 5 kişi gelir, biz gider veya kalırız o ayrı ama çok güzel bir sinerji var, çok güzel bir arkadaşlık var. Yaş gruplarımız da aynı hemen hemen. Çok iyi anlaşıyoruz. Bence bu milli takım 2 sene sonra tam oturmuş olacak ve Avrupa Şampiyonası\'na damga vuracağımızı düşünüyorum\" şeklinde yanıt vererek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Serdar Gürler\'in açıklamaları

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