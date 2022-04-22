Serdar Dursun: Bir forvet hocadan güveni alırsa daha rahat çıkar maçlara

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol atan Serdar Dursun, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Performansını değerlendiren Dursun, "Hocamız, bana güveniyor ve oynatıyor. Bir forvet hocadan güveni alırsa daha rahat çıkar maçlara" dedi.

Serdar Dursun'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Rizespor'a iki maçta da hat-trick yapmak nasip oldu. Zor bir maç bekliyorduk. Şans yanımızdaydı. İlk dakikada kırmızı kart oldu. 90 dakika oyun bizim kontrolümüzdeydi. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Hocamız, bana güveniyor ve oynatıyor. Bir forvet hocadan güveni alırsa daha rahat çıkar maçlara. Elimden gelen katkıyı sağlamak istiyorum arkadaşlarıma. İnşallah her maçta gol katkısı sağlarım takımıma."