Serdar Dursun: 11'de başlamayı bekliyordum, artık hazırım

Çaykur Rizespor karşısında 20 dakikada hat-trick yapan Serdar Dursun artık hazır olduğunu ve her maçta katkı vermek istediğini söyledi.

Çaykur Rizespor maçında sonradan oyuna girip 20 dakika içinde hat-trick yapan Serdar Dursun maçın ardından konuştu.

Artık hazır olduğunu dile getiren milli futbolcu maça ilk 11'de başlamayı beklediğini ancak bundan sonra takıma daha fazla katkı vermek istediğini söyledi.

"Bundan sonra her maçta katkı sağlayacağım"

"Çok önemli bir maçtı bizim için çünkü artık bir seri yakalamamız lazım. Geçen hafta puan aldık, bu hafta da mutlak galibiyet için çıktık. İyi pozisyonlara girdik. Takım olarak beraber hücum, beraber savunma yaptık. Böyle maçlarda ikinci golü bulmak lazım. Ben bugün de ilk 11 oynamayı bekliyordum. Oyuna girdim, katkı sağladığım için mutluyum. Türkiye'ye geldim sakatlandım, az maç oynadım. Artık hazırım. İnşallah bundan sonra Fenerbahçe'ye her maçta katkı sağlayacağım."

"Galibiyeti Osman Arpacıoğlu'na armağan ediyoruz"

"Bütün ofansif oyuncular için gol atmak ve asist yapmak önemlidir ama takım kazanamazsa bunun anlamı yok. Ofansif olarak iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Bu galibiyeti Osman Arpacıoğlu'na armağan ediyoruz."