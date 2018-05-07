Serdar Böke Avrupa üçüncüsü oldu!

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen şampiyonanın son gününde milli güreşçi Serdar Böke, Moldovalı Nicolai Ceban ile bronz madalya mücadelesi verdi.

Ceban'ı 6-4 yenen Böke, Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını elde etti.

Milli güreşçi, ilk maçında Alman Georg Gabriel Stark'ı çeyrek finalde de Sebastian Jezierzanski'yi mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Böke, olimpiyat şampiyonu Azerbeycanlı Sharif Sharifov ile yaptığı yarı final müsabakasından mağlubiyetle ayrılmıştı.

Erkekler serbest stil 92 kiloda altın madalyayı Rus Abdulrashid Sadulaev boynuna takarken, Azerbaycanlı Sharif Sharifov gümüş madalyada kaldı. Diğer bronz madalyayı ise Ukraynalı Kyrylo Mieshkov aldı.