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Serdar Bilgilli-Nazlı Çelik çifti boşandı

İkilinin birbirlerinden herhangi bir talebi olmadı

03 Eylül 2015 11:20

Sevgililer Günü’nde Madrid’de nikâh masasına oturan Serdar Bilgili ve Nazlı Çelik’in evliliği sona erdi. Çift, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

İş adamı Serdar Bilgili ile haber spikeri Nazlı Çelik, geçtiğimiz yılın son aylarında aşk yaşamaya başlamış, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde de İspanya’nın başkenti Madrid’de evlenmişti.

Hürriyet'in haberine göre, iki ay önce evlerini ayıran çift, önceki gün de evliliklerini resmen noktaladı. 

Anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Serdar Bilgili ve Nazlı Çelik, yollarını dostça ayırdı. İkilinin birbirlerinden herhangi bir talebi olmadı.

Serdar Bilgili, Nazlı Çelik’ten önce Fransız model Amelie Latournald ile birlikteydi. Bilgili ve Latournald’ın 2,5 yaşında Ali adında bir oğulları var.

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