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Serdar Aziz'den son dakika haberi

İSTANBUL, (DHA) - SÜPER Lig'in 16'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hafta içi iki idmanı kaçıran Serdar Aziz, son antrenmanda yer aldı

16 Aralık 2017 18:56

İSTANBUL, (DHA) - SÜPER Lig\'in 16\'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray\'da hafta içi iki idmanı kaçıran Serdar Aziz, son antrenmanda yer aldı. Lider Galatasaray, ilk yarının son deplasman maçında Malatya\'nın konuğu olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, maç kadrosunu belirledi. Sarı-kırmızılılar\'da bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hafta içindeki iki idmanı kaçıran, takımla birlikte yapılan son antrenmanda yer alan Serdar Aziz\'in durumu maç saatinde netleşecek. Sarı kırmızılılarda,  sakatlığı bulunan Mariano\'nun yerine sağ bekte Jason Denayer\'e görev vermeyi planlayan Tudor, sol bekte ise Martin Linnes\'i oynatacak. Hırvat çalıştırıcının kanatlarda da Yasin Öztekin ve Sofiane Fegouli\'ye görev vermesi bekleniyor.

 

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