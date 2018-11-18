Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu aday kadrodan çıkarıldı

İSTANBUL,(DHA)

Ukrayna ile 20 Kasım\'da Antalya\'da özel bir mücadele yapacak A Milli Futbol Takımı\'nda, Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu sakatlıklar nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

\"Ukrayna ile 20 Kasım\'da Antalya\'da özel bir karşılaşma oynayacak A Milli Takımımızda iki futbolcu, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Serdar, dün akşam oynanan Türkiye-İsveç maçı öncesindeki ısınma sırasında kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle müsabakada yer alamamıştı. Hakan\'ın ise ayağındaki sakatlıkla ilgili tedavisine kulübünde devam etmesi uygun görüldü. Serdar ve Hakan, sabah saatlerinde A Milli Takım\'ın Konya\'daki kampından ayrıldı.\"