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Spor

Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu aday kadrodan çıkarıldı

İSTANBUL,(DHA) Ukrayna ile 20 Kasım'da Antalya'da özel bir mücadele yapacak A Milli Futbol Takımı'nda, Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu sakatlıklar nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı

18 Kasım 2018 12:48

İSTANBUL,(DHA)

Ukrayna ile 20 Kasım\'da Antalya\'da özel bir mücadele yapacak A Milli Futbol Takımı\'nda, Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu sakatlıklar nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
\"Ukrayna ile 20 Kasım\'da Antalya\'da özel bir karşılaşma oynayacak A Milli Takımımızda iki futbolcu, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Serdar, dün akşam oynanan Türkiye-İsveç maçı öncesindeki ısınma sırasında kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle müsabakada yer alamamıştı. Hakan\'ın ise ayağındaki sakatlıkla ilgili tedavisine kulübünde devam etmesi uygun görüldü. Serdar ve Hakan, sabah saatlerinde A Milli Takım\'ın Konya\'daki kampından ayrıldı.\"

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