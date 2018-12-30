Serdar Aziz: Fatih Terim'le konuşmadan gitmem

Galatasaray'ın kendisine kulüp bulmasını istediği Serdar Aziz, menajeri aracılığı ile bir açıklama yaptı.

Serdar Aziz'den ayrılık kararı sonrası ilk açıklama geldi. Aziz, “Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya gelmeden, menajerimden hiçbir kulüple görüşmemesini istedim. Farkında olmadan, böyle bir karar aldıracak kadar büyük bir hata yaptıysam, Fatih Hocadan özür dilemek benim gücüme gitmez” dedi.

Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar da, "Fatih Terim'in Serdar Aziz üzerinde emeği büyük. Serdar ile uzun uzun konuştuk. Serdar, Fatih Terim ile konuşmadan hiçbir kulüple görüşmememi istedi. Serdar adına pozitif ve doğru bir açıklama. İnşallah hayırlı uğurlu olur" şeklinde konuştu.

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Serdar'ın menajeri ile temasa geçen yönetim, milli oyuncudan kendisine takım bulmasını istemişti.