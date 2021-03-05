Serdar Ali Çelikler: Gelelim dünya yıldızına; Mesut Özil oynamaz, takımı 10 kişi oynatıyor

Futbol yorumcusu ve HaberTürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin evinde Antalyaspor'la berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Kadro tercihine ilişkin eleştirilerde bulunan Çelikler, "Gelelim dünya yıldızı Mesut Özil'e. Mesut Özil oynamaz. Mesut takımı 10 kişi oynatıyor" diye yazdı.

Çelikler, "Başakşehir'de yardımcı hocalık yaptığı dönem de dahil, Malatya ve Alanya'da hep 'Topu rakibe bırakıp, geçiş oyunu ile pozisyon bul' mentalitesini deneyimleyen teknik adam, 'Hücum etmesi gereken takım' gelince bocaladı. Elinde ne kadar hücumcu varsa içeri atmayı pozisyon üretme garantisi sanması doğal, çünkü başka türlüsünü bilmiyor. Erol Bulut ile sene sonu getirilecek belki ama olmayacak duaya amin denmez. Fenerbahçe'ye 20 takımın 15'i kapan-çık oynayacak. Bu tip rakiplere karşı organizasyon yapmayı bilen, ÇİZİLMİŞ HÜCUM PLANLARI olan şampiyonluk yaşamış hocalar lazım. Ya da o mentaliteye geçebilecek teknik adamlar. Gelelim dünya yıldızı Mesut Özil'e. Mesut Özil oynamaz. Mesut takımı 10 kişi oynatıyor. En fit durumunda bile üstün fizik gücüne sahip olmayan bu oyuncu bu haliyle hiç oynamaz. Boş kaleye gol atamıyorsan oynamanın da manası yok. Sakatlığı için geçmiş olsun diyorum. Futbolda torpil olmuyor. Belözoğlu torpili ile gelen Erol Bulut'un büyük etiket ile gelen Mesut'u torpille oynatması - Samatta'yı kazanmaya çalışırken Thiam'ı kaybetmesi en büyük örnekler" ifadelerini kullandı.

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