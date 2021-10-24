Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe yaşadığını sanıyor ama bunun adı yaşamak değil, uzun ölüm

HaberTürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a uzatmalarda 2-1 kaybettiği maçın ardından "Fenerbahçe uzun uzun ölüyor. Yaşadığını sanıyor ama bunun adı yaşamak değil uzun ölüm. Son 2 senedir olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında evinde Alanyaspor'la karşılaştı. Sarı-lacivertliler maçı 2-1 kaybetti. Fenerbahçe'nin mağlubiyetini değerlendiren Serdar Ali Çelikler, "Aziz Yıldırım, uzun ve tarihi aynı zamanda başarılı başkanlık döneminin son 4 yılını 0 kupa ile tamamladı. Artık Fenerbahçe'ye verecek bir şeyi kalmamıştı. Nitekim F.Bahçe milleti, Aziz Başkan'ı gönderip Ali Koç'u seçti. Tarihi farkla.. İlk yılını ikinci yılını geçelim. 4. yılda uzun ölüm sürüyor. F.Bahçe muhtemelen tarihinde ilk defa 8. karavana yılını geçirecek. Aziz Bey'in gidişi, sırf gitmesi gerektiğini anlaması olması gerektiğinden uzun sürdüğü için hoş olmamıştı. Şüphesiz bu yaşananlardan ibret almak lazım" dedi.

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