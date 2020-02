Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe Malezyalılar'a satılır

Ünlü futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler Fenerbahçe'deki yaklaşan seçimi değerlendirdi ve "Fenerbahçe ya Fenerbahçeliler’in kalacaktır ya da Malezyalılar’a satılacaktır" dedi. İşte Serdar Ali Çelikler’in bugünkü köşe yazısından dikkat çeken ifadeleri…

"Chelsea'ye gösterip seviniyorlar"

Aslen Türk futbolunun sorunu ya da tartışma konusu olan şey şu soruda gizli: Kulüplerimiz satılır mı? Bir gün yabancı sahipleri olur mu? Bu soruya yabancı sahibi olan takımlara bakıp “olsun işte ne güzel” diyen taraftarlar, sadece Chelsea-City-PSG gibi az sayıdaki örnekleri gösterip seviniyorlar.

“Bir gün Abramoviç giderse; Şeyh Khalifa sıkılırsa…”

Oysa Parma başta olmak üzere bir sürü İtalyan takımı, günümüzdeki Milan, Malaga, Portsmouth, Leeds United gibi çok daha fazla başarısız ve hüsranla biten örnekler var. Ayıca “Bir gün Abramoviç giderse; Şeyh Khalifa sıkılırsa…” sorusunu da hep sormak lazım.

"Asli bağımsızlık"

Yeryüzündeki her yapı, her kişi hatta her canlı, ekonomik bağımsızlığını yitirdiğinde asli bağımsızlığını da yitirir. Ülkemizdeki genel ekonomik durum malum, dolar 5 liraya koşarken, FFP kılıcı kulüplerin üzerinde sallanırken kulüplerimizin düşünmesi gereken birincil konu ekonomik; dolayısıyla asli bağımsızlık konusudur.

"Fenerbahçe ya Fenerbahçeliler'in kalacaktır ya da Malezyalılar'a satılacaktır"

Fenerbahçe 10 gün sonra tarihi bir seçime gidiyor. Her şeyden ama herşeyden bağımsız olarak Fenerbahçeliler'in düşünmesi gereken çok önemli bir konu var. Bu kulüp ya kendi kaynakları ile ve Ali Koç'un kulübe aktaracağı 150 milyon dolar ile kendine gelir; ya da Aziz Yıldırım bu kulübün son başkanı olur. Fenerbahçe ya Fenerbahçeliler'in kalacaktır ya da Malezyalılar'a satılacaktır.

Neden Malezyalılar mı?

Neden Rus-Katar- Kazak sermayesi değil de Malezyalılar dediğim ise günü gelince ortaya çıkar. Yoksa siz hala futbolu sadece futbol mu sanıyorsunuz?

“O dilekçeleri veren 101 kişi kimse açıklasın Ali Bey, biz de takipçi olalım”

Geçtiğimiz haftalarda yazmıştım; Ali Koç'u 3 Temmuz'un bir ayağı gibi gösterip hakkında soruşturma açılmasını isteyen 101 dilekçe savcılığa verildi ama neyse ki Türkiye'nin onurlu ve akıllı savcılarından biri olan beyefendi, bunun bir seçim manipülasyonu olduğunu anlayıp işlem yapmadı. Aziz Yıldırım da aynı gün “O dilekçeleri veren 101 kişi kimse açıklasın Ali Bey, biz de takipçi olalım” dedi.