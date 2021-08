Serdar Ali Çelikler'den Nihat Özdemir'e: Hiçbir futbol adamının istemediği yabancı kısıtıyla uğraşacağına, yabancı hakem konusunu gündeme al

HaberTürk yazarı Serdar Ali Çelikler, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şu ana kadar en büyük yıldızın hakemler olduğunu söyleyerek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e seslendi ve "Hiçbir futbol adamının istemediği yabancı kısıtıyla uğraşacağına yabancı hakem, olmuyorsa yabancı VAR hakemi konusunu gündeme al Nihat Başkan" ifadelerini kullandı.

Çelikler, "Turnuvanın şu ana kadarki en büyük yıldızı kesinlikle hakemler. Hemen hepsi mükemmeller. Maçlarda hatalı kararlar vermiyorlar mı elbette veriyorlar. Ama gel gelelim futbol bu kadar tempolu ise tamamen onlar sayesinde:

1- VAR uygulamaları muhteşem. Bu kadar maç oynandı, daha 1 kez gidip ekrana bakan olmadı. Zaten toplamda 4-5 kez VAR hakemi ile diyalog kurdu orta hakem ve hepsinde karar verme süresi ortalama 5 saniye sürdü.

2- Yerde kalan; kendini sahtekarca yere atan futbolcular olmadığı gibi gerçekten yerde kalan oyuncular olduğunda dahi oyunu kesmediler. Oyun en çok Danimarka - Finlandiya maçında durdu (Eriksen ile ilgili değil) onda da Fin oyuncular çok düştüler buna rağmen hakem asla tempoyu düşürmedi.

3- Kesin bir disiplindeler. Bizimkiler gibi "surat asarsak disiplinli zannederler" şeklinde değil. Hakikaten disiplini hissettiriyorlar. Asla polemiğe girmiyor, oyuncuya lüzumsuz uzunlukta açıklama yapmıyor, hemen oyunu başlatarak itirazların önüne geçiyorlar.

4- Asla ve asla eyyam faulü çalmıyorlar. Bizim hakemlerimiz olsa şu turnuvada 3 ya da 4 gol güme gitmişti. Avusturya-Makedonya maçında Pandev'in attığı gol bizde atılsa Ali Palabıyık faul çalmıştı" diye yazdı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'e seslenen Çelikler, "Sayın Başkan Allah aşkına futbolu biraz seviyor, biraz iyi olsun istiyorsan MHK Başkanına şu talimatı ver: Topu taca atma yalanını bitireceksin. Ota köke faul çalmayı bitireceksin. Yalandan yerde kalanlara aldırmayacak. Bu şekilde yerde kıvrananlara 3-4 dakika oyuna girmeme cezası verdireceksin. Hakemlerin her ama her konuda VAR'a gitmesin. Her ama her konuda ekrana davet edilmesin. Çoğunlukla kulaklıkta çözsünler. VAR kararları 4 dakika 17 saniye sürmesin. Oyun tempo kazanacak. Buna karşı koymaya çalışan kim olursa olsun ciddiyetle disiplin cezası verdireceksin. Kenardan sahaya mütecaviz bir tane teknik direktör görürsen o maçın hem 4. hakemini hem de orta hakemini cezalandıracaksın.

Lütfen lütfen lütfen bunları yaptır. Bu bizim eyyamcı yeteneksizlerin elinde Türk çocukları Türk ligi ve takımlarından soğuyacak. Avrupalı takımları tutacak. Bari bir kez olsun sadece futbolu düşün ve bu tip uygulamaları hayata geçirt lütfen. Hatta anlamsız/manasız/faydası/gereksiz/hiçbir futbol adamının istemediği yabancı kısıtıyla uğraşacağına yabancı hakem, olmuyorsa yabancı VAR hakemi konusunu gündeme al Nihat Başkan" dedi.

