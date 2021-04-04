Serdar Ali Çelikler'den Fatih Terim'e: Para, şan, şöhret, medya, hakemler, troller sende ama senden başka herkes suçlu

HaberTürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın deplasmanda Hatayspor'a 3-0 kaybettiği maçın ardından Fatih Terim'i eleştiren bir yazı kaleme aldı. Çelikler, "Para, şan şöhret, medya, hakemler, troller sende ama senden başka herkes suçlu" dedi ve Fatih Terim'i ciddi ciddi tartışmak gerektiğini söyledi.

Serdar Ali Çelikler, "Hakemleri suçladı. Hatay, Abdülkadir Bitigen'e rağmen kazandı. Çimi, çimciyi suçladı. O çimde Rize 4 gol attı. Sürekli ceza aldı, Telekom'da kendini yenen her takım kulübesine saldırdı. Ceza aldı adalet terazisi koydu. Sürekli suçladığı, trollerine saldırttığı yönetimine tarihin en kuvvetli ve en çok harcama yapılan kadrolardan birini kurdurttu. Futbolcularını suçladı. Kendinden başka herkes, her şey suçluydu. Avrupa'da 40 maçta 2 galibiyet alabildi. Son 5 maçta sadece Pedro'nun sayesinde Kayseri'de kazanabilen bir hoca, 78 tane yardımcısı ile birlikte 14 günlük arada bile çalışmadı ise artık kabul etmek gerekir ki herkesin bir devri var ve Fatih Terim'in de devrinin artık sonuna gelindiğini görülmeli" dedi.

"Artık ya Başkan Terim ya da 'Teşekkürler Terim' dönemi geliyor" diyen Çelikler, "Bir takım sezon başından bu yana 15 tane diziliş 28 tane sistem denemez. Para sende - şan şöhret sende - medya sende - hakemler sende - troller sende ama senden başka herkes suçlu... Artık kimse yemiyor. Gerçekleri kabul etmek ve Hoca Terim'i ciddi ciddi tartışmak gerek" diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayınız...