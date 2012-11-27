Serdal Kesgin'den Sentetik İdoller

Öykü Demirci



Geçtiğimiz ay Maslak’ta açılan Artnext İstanbul’un ikinci konuğu “Sentetik İdoller - Serdal Kesgin Solo” sergisi.

Etrafımızdaki mağaza sayısının durmaksızın arttığı günümüzde insanlar “vitrin mankeni” gibi görünmek istiyorlar. Sistemin yarattığı yapay gereksinimler cansız mankenler üzerinden somutlaşıyor ve gerçekçi bir hal alıyor. Kesgin bu sahte dünyada yaptığı gözlemlerini eserlerinde bizlere yansıtıyor. Yağlıboya ve karışık teknik ile yapılan resimlerde, “renklerin yanı sıra figürlerin kendi aralarında oluşturdukları büyük kompozisyonlar ile tüketim alışkanlıkları ve bu doğrultuda kurgulanan kimlikleri sorgulamaya açmak” istiyor.

Sentetik İdollerin sizler için yarattığı sahte dünya yerine sergi gezmek isterseniz “Sentetik İdoller” sergisi;

4 Aralık 2012 tarihine kadar WINDOWIST TOWER – Artnext İstanbul’da sizleri bekliyor olacak.

Ulaşım: Windowist Tower, Eski Büyükdere Cad. 26, Maslak, 34467 Istanbul

Metro: Taksim -> İTÜ Ayazağa, Windowist Tower Çıkışı



Galeri ziyaret saatleri: 11:00-19.00 / Pazartesi-Cumartesi