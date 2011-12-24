-Serdal Adalı istifa etti İSTANBUL (A.A) - 24.12.2011 - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu görevinden istifa ettiğini açıkladı. Beşiktaş Kulübü'nün Ceylan InterContinental Otel'de gerçekleştirilen olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katılarak, son bölümde söz alan Adalı, ''Yorucu, yıpratıcı ve aynı zamanda devam edecek bu süreçte yönetim kurulu görevime devam etmeme kararımı aldığımı sizlerle paylaşmak istedim'' dedi. Serdal Adalı, Divan Kurulu üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, ''Ailem dediğim sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum'' ifadelerini kullanarak, şöyle konuştu: ''Bugün burada olmamın tek nedeni, bizzat sizlere ve camiama teşekkür etmek. Sizlerin ve kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere, zor bir süreç yaşadık. Bu süreç ile ilgili çok fazla konuşmamıza gerek yok. Ancak şunu bir kez daha özellikle söylemeliyim ki, Beşiktaş'ın ismine ve duruşuna leke sürecek hiçbir yanlışın içinde olmadım, olmadık.'' Bir Beşiktaşlı olarak öğrendikleri aile ve devlet terbiyesine dikkat ederek, sürecin tamamlanmasını bekleyeceğini anlatan Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yüce Türk adaletinin gerçekleri en kısa zamanda ortaya çıkartacağına, şahsımın ve arkadaşlarımın bu süreçten aklanarak çıkacağına inancım tamdır. Bize düşen, sessizce bu sürecin tamamlanmasını beklemektir. Bu sıkıntılı süreçte bizlere inancını hiç kaybetmeyen ve desteğini hiç esirgemeyen Divan Kurulu'nun siz değerli üyelerine, yönetim kurulu arkadaşlarıma ve camiamıza çok teşekkür ediyorum. Sürecin başında asbaşkanlık görevimden ayrıldım. Yönetim kurulu arkadaşlarım çok büyük bir nezaket örneği göstererek bunu kabul etmediler. Yorucu, yıpratıcı ve aynı zamanda devam edecek bu süreçte yönetim kurulu görevime devam etmeme kararımı aldığımı sizlerle paylaşmak istedim. Yönetim kurulu görevimden istifa etmek, Beşiktaşlılıktan istifa etmek manasına gelmiyor. Bundan sonra da camiamın hizmetindeyim.''