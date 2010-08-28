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Yaşam

SERÇE PARMAĞIYLA 90 KİLO KALDIRDI İSTANBUL (A.A)

28 Ağustos 2010 03:03

-SERÇE PARMAĞIYLA 90 KİLO KALDIRDI İSTANBUL (A.A) - 27.08.2010 - Guinness Rekorlar Kitabında 3 rekoru bulunan ve ''dünyanın en güçlü adamı'' unvanına sahip 31 yaşındaki Ukraynalı Dmitry Halaci, 90 kilo ağırlığındaki bir kişiyi serçe parmağıyla 10 kez kaldırdı.  Ukraynalı Halaci'nin Taksim Gezi Parkı'ndaki rekor denemesinde yaptığı gösterilere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.  90 kilogram ağırlığındaki bir kişiyi sadece serçe parmağını kullanarak 10 kez kaldıran Halaci, ray demirini büktü ve 10 kişinin koparamadığı zinciri tek başına kopardı.  Halaci, 6 adet çiviyi 1 dakika 23 saniyede bükerek, kendisine ait 2 dakika 43 saniyelik rekoru kırdı. Dedesinin güreşçi olduğunu belirten Halaci, günde 10 litre süt içtiğini, ana besin olarak da tüm öğünlerde et tükettiğini anlattı.  Halaci, rekor denemeleri sonucunda vücudunda birçok kırık ve zedelenme olduğunu belirterek, ''Birçok rekor denemesinde bulundum. Ayak ve el parmaklarımda sayısız kırık var. Doktorlarımın yasaklamasına rağmen rekor denemelerine devam edeceğim'' diye konuştu.

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