-SERCAN YILDIRIM LOKOMOTİF MOSKOVA'YA DOĞRU BURSA (A.A) - 02.03.2011 - Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, yıldız golcü Sercan Yıldırım'ın Rusya'nın Lokomotif Moskova takımına transferiyle ilgili olarak, ''Görüşme var, ama henüz anlaşma yok, imza safhasına gelinmedi'' dedi. Yazıcı, Sercan Yıldırım'ın Rus ekibine gitme eğiliminde olduğunu, ama henüz kendilerine rakam konusunda net bir öneri gelmediğini belirtti. Rus kulübü yetkilileriyle sözlü görüşmeler yaptıklarını kaydeden Yazıcı, ''Henüz konuşma aşamasında. Sercan'ın böyle bir tercihi var. Görüşme var, ama henüz anlaşma yok, imza safhasına gelinmedi. Bu iş bir saatte de bitebilir, 3 gün sonra da olabilir, hiç olmayabilir de'' diye konuştu.