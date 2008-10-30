Sercan ‘asli kusurlu’ çıktı

İzmir'de trafik kazasında ölünce, ailesi tarafından bağışlanan organlarıyla 6 kişiye hayat veren 14 yaşındaki Sercan Bodruk'un ölümüne neden olmaktan tutuksuz yargılanan minibüs sürücüsü Necati Özsoy'un davasında ilginç gelişme yaşandı.



İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nden mahkemeye gönderilen raporda ‘Taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 6 yıla kadar hapsi istenen Özsoy'un, ‘tali’, ölen Sercan Bodruk'un ise ‘asli’ kusurlu olduğu belirtildi.



Geçen nisan ayında İzmir'in Buca İlçesi Şirinyer semtinde meydana gelen kazada, Buca Atatürk İlköğretim Okulu 8'inci sınıf öğrencisi Sercan Bodruk, okul dönüşü, servis minibüsünün altında kalarak yaralanmış, hastanede hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra minibüs sürücüsü Necati Özsoy tutuklanırken, ailesi beyin ölümü gerçekleyen kızları Sercan'ın organlarını bağışladı. Sercan, bu kararın ardından adı gibi 6 kişiye can verdi.



Okula aç gitmişti



Sercan'ın ölümünden sonra ortaya çıkan yaşantısı ise herkesi bir kez daha üzdü. Genç kızın, o gün ailesi eve ekmek alamadığı için okula aç gittiği ve öyle döndüğü ortaya çıktı. Sürücü Özsoy hakkında dava açıldı.



İzmir 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl hapis cezası istemiyle yargılananan ve geçen duruşmada tahliye olan Necati Özsoy, bu olayın meydana gelmesinden dolayı son derece üzgün olduğunu belirtip, “Kız çok dalgındı ve koşuyordu. Çarpmamak için çaba sarfettim, ama başaramadım. Olay benim dışımda gelişti. Çok üzgünüm” dedi.



Hakim Leman Çalışkan, son duruşmada bilirkişi ve İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nden gelen, iki ayrı raporu okudu. Çalışkan, trafik bilirkişisinden gelen raporda, Sercan Bodruk'un sekizde altı (8/6), şoför Necati Özsoy'un ise sekizde iki (8/2) kusurlu, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda ise Sercan Bodruk'un ‘asli’, Necati Özsoy'un ‘tali’ kusurlu olduğunun belirtildiğini açıkladı.



Bodruk'un avukatı Yusuf Akın, gelen raporlara itiraz edip, yeni raporlar alınmasını talep etti. Özsoy'un avukatı Hatice Olcay ise, “Müvekilim, tali kusurlu, maktül ise asli kusurlu olarak belirlenmiş, bilirkişi raporunu dosyaya sunmuştur. Bilirkişi raporu ile kaza tespit tutanağı birbirini teyit etmiştir. Bu nedenle yeni rapor alınamasına karşıyız” dedi. Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



Genç kızın annesi Durdu Bodruk ile babası Himmet Bodruk, “Bir canın bedeli bu kadar ucuz mu” diye gözyaşı döküp, gelen raporlara isyan etti.



Tazminat davasına başlanmadı



Organlarıyla 6 kişiye hayat veren Sercan Bodruk'un ailesi, kazaya sebep olan sürücü Necati Özsoy'a tazminat davası da açtı. Bodruk Ailesi, Özsoy'un kendilerine 25 bin YTL'si maddi, 120 bin YTL'si manevi olmak üzere toplam 145 bin YTL tazminat ödemesini talep etti. Tazminat davasına henüz başlanmadı.