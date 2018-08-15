Serbest kalan Yunan askerleri Selanik'te törenle karşılandı

Edirne Cezaevi'de beş aydan uzun süre casusluk suçlamasıyla yattıktan sonra tahliye edilen iki Yunan askeri, Selanik Havaalanı'nda törenler ve sevinç gösterileriyle karşılandı.

İki askere evlerine kadar eşlik eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgo Katrogalos "Bu neşe dolu bir gün, ailelerin neşesini paylaşıyoruz" dedi.

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Teğmen Agelos Midretodis ve Çavuş Dimitros Kuklatzis, geçen Mart ayında Türk-Yunan sınırını yasadışı yollardan geçme suçundan gözaltına alınmıştı. Askerler, sınırı yanlışlıkla geçtiklerini söylemişti. İki Yunan askerine mahkemede askeri casusluk ve askeri yasak bölgeye girmek suçları yöneltilmişti.

Askerlerin tutukluluğu, Ankara ve Atina arasındaki ilişkilerde gerilime yol açmıştı. Avukatları, askerlerin tutuksuz yargılanma kararını duyduklarında "dillerinin tutulduğunu" belirtti.

Teğmen Midretodis havaalanında yaptığı açıklamada "Bize destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.

Başbakanlığın jetiyle alındılar

Askerler, Yunanistan'daki en önemli dini bayramlardan biri olan "Hazret-i Meryem" yortusunda serbest kaldı. Üst düzey Yunan yetkililer, Başbakanlığın özel jetiyle askerleri almaya giderken, askerler Selanik Havaalanı'nda törenle karşılandı.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos "Umarım serbest kalmaları, Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olur" dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da, "adaletin yerini bulduğunu" söylemiş "Atılan bu adım, Türk/Yunan dostluğunu ve iyi komşuluk ilişkilerini ve bölgedeki istikrarı güçlendirecek niteliktedir" demişti.