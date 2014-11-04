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Dünya
Deutsche Welle

Serbest dolaşım aralarını açtı

İngiltere Başbakanı David Cameron’un serbest dolaşımı kısıtlama planları, Almanya ile İngiltere’yi karşı karşıya getirdi. Der Spiegel’e göre, Başbakan Merkel İngiltere’nin AB’den çıkmasını ihtimaller dâhilinde görüyor.

04 Kasım 2014 00:07


Der Spiegel dergisinin bu haftaki sayısında yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel İngiltere'nin AB'de kalması için çabalamayı bırakabilir. Habere göre, Merkel, Cameron'un ülkesini geri dönülemez bir noktaya sürüklediğini düşünüyor. Haberde, Cameron'un serbest dolaşıma kota koyması halinde, Berlin'de de ‘buraya kadarmış' görüşünün hâkim olacağı vurgulanıyor.

‘Dokunulmaz bir hak'

Konuya haftalık hükümet açıklamasında değinen hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Merkel'in son AB zirvesinde, “serbest dolaşımın dokunulmaz bir hak” olduğunu açıkça vurguladığını ifade eti. Seibert, Alman hükümeti açısından serbest dolaşımın Avrupa Birliği'nin en büyük başarıları arasında sayıldığını vurguladı. Ancak Seibert, Almanya'nın serbest dolaşımın suistimal edilmesi sorununa çözüm aramak için Avrupalı ortakları ile birlikte hareket edeceğini de vurguladı. İngiltere'nin AB içerisinde nasıl bir rol oynamak isteyeceği konusunda net bir tavır belirlemesi gerektiğini vurgulayan Hükümet Sözcüsü, Almanya'nın “güçlü bir AB içerisinde aktif, angaje olmuş bir İngiltere” görmek istediğini söyledi.

İngiltere'de gelecek yıl mayıs ayında yapılacak seçimler öncesi ülkeye göç en önemli konular arasında yer alıyor. İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti lideri David Cameron'un göçe kota koyarak sınırlamayı gözden geçirdiği ortaya atılmıştı. Maliye Bakanı George Osborne BBC'ye yaptığı açıklamada, hükümetin “AB içerisindeki hareket özgürlüğünün adaletsiz bir şekilde istismar edilmesini durdurmak için adım atacağını” söyledi.

İngiltere'de, İngiltere Bağımsızlık Partisi (UKIP) ülkenin AB'den çıkmasını savunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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