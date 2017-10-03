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Spor

Serbest dalışta yeni dünya rekoru kırıldı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde bugün başlayan Birinci CMAS Serbest Dalış Outdoor Avrupa Şampiyonası'nda Rus sporcu Alexey Molchanov, mono palet sabit ağırlık serbest dalış kategorisinde 122 metreye dalarak yeni dünya rekoruna

03 Ekim 2017 18:51

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kaş İlçesi\'nde bugün başlayan Birinci CMAS Serbest Dalış Outdoor Avrupa Şampiyonası\'nda Rus sporcu Alexey Molchanov, mono palet sabit ağırlık serbest dalış kategorisinde 122 metreye dalarak yeni dünya rekoruna imza attı.
Kaş açıklarında bu sabah başlayan CMAS Serbest Dalış Outdoor Avrupa Şampiyonası\'nın öğleden sonraki bölümünde Rus sporcu Alexey Molchanov, mono palet sabit ağırlık dalında yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Alexey Molchanov, 3 dakika 43 saniyelik derecesiyle 2015 yılında Hırvat sporcu Goran Çolak\'a ait 110 metre olan dünya rekorunu 122 metreye çıkarmayı başardı.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, \"Sabah başlayan ve bugün 43 sporcunun yarıştığı şampiyonada ilk dünya rekoru kırıldı. En iyi sporcuların üst düzey yarıştığı şampiyonada, 122 metreyle bir dünya rekoru kırıldı. Yarın ve diğer günlerde yeni rekorlar gelecek\" dedi.
Rekortmen sporcu Alexey Molchanov da \"Dalışım çok güzel geçti. Hedefime kolay indim. Güçlü bir şekilde de yukarı çıktım. Çıkışımın güçlü olması, rekorumu daha yukarılara götürebileceğimin işareti benim için. Kaş\'ı çok beğendim. Rekor kırdığım için çok mutluyum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Teknelerden genel görüntü
-Dalışlardan görüntü
-Su altından görüntü
-Röp1: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen
-Röp2:Rus sporcu Alexey Molchanov
Haber- Kamera: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)
FOTOĞRAFLI

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