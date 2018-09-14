Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası Kaş'ta başladı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen 2018 Serbest Dalış Açık Su Büyükler ve Gençler Bireysel Türkiye Şampiyonası, Antalya\'nın Kaş ilçesinde başladı. 4 gün sürecek şampiyonada Serbest Dalış Milli Takım aday kadrosu belirlenecek.

Türkiye Şampiyonası\'na büyüklerde ve gençlerde kadın ve erkek toplam 50 sporcu katıldı. Sporcular 4 gün boyunca paletsiz serbest ağırlık (CNF), sabit ağırlık (CWT), çift palet sabit ağırlık (CWT BF) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) branşı olmak üzere 4 branşta yarışacak. Şampiyonanın ödül töreni 17 Eylül Pazar günü Kaş Cumhuriyet Meydanı\'nda yapılacak.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özer, \"Yarışmalar İnceboğaz\'da yapılacak. Kaş serbest dalışın dünyada en çok tercih edilen bölgesi. Bu şampiyonadaki sporcularımızın alacağı dereceler çok önemli. Çünkü 29- 30 Eylül\'de Kaş ilçesinde CMAS Uluslararası Serbest Dalış Kaş Başka Açık Yarışları ve 1-7 Ekim tarihleri arasında yine Kaş\'ta Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası\'na ev sahipliği yapacağız. Buradaki Türkiye Şampiyonası\'nda, bu iki uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edecek milli takım aday kadromuzu seçeceğiz. Kaş bir kez daha bu iki şampiyonayla dünyanın en iyi dalış merkezi olma yolunda önemli adımlar atacak\" dedi.

İlk gün yapılan paletsiz serbest ağırlık branşında kadınlarda birinciliği 01.54 dakikada 42 metreyle Şahika Ercümen, ikinciliği 01.35 dakikada 41 metreyle Yaren Türk, üçüncülüğü de 01.31 dakikayla 32 metreyle Fatma Uruh alırken erkeklerde ise birinciliği 01.21 dakikada 32 metreyle Kemal Çağlar Coşkun, ikinciliği 01.15 dakikada 30 metreyle Cemal Karakura, üçüncülüğü de 01.21 dakikada 30 metreyle Ahmet Kahraman aldı.

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