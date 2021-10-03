Serbest Dalış Dünya Şampiyonası Kaş’ta başlıyor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun (TSSF) ev sahipliği yaptığı Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından düzenlenen 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası ve CMAS Masterlar Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası, Antalya’nın Kaş İlçesi’nde yapılacak.

5–9 Ekim tarihleri arasında Kaş İnceboğaz Plajı karşısında yapılacak olan dünya şampiyonasına 26 ülkeden 82 sporcu katılacak. İlk kez düzenlenen CMAS Masterlar Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası’na 4 ülkeden 6 sporcu katılacak.

Şampiyonada dalışlar sabit ağırlık (CWT), paletsiz sabit ağırlık (CNF), çift paletli sabit ağırlık (CWT–BF) ve ip destekli sabit ağırlık (FİM) disiplinlerinde gerçekleştirilecek. Şampiyona 4 Ekim Pazartesi günü açılış töreni ile başlayacak. Açılış, CMAS Başkanı Anna Arzhanova, TSFF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, federasyon yetkilileri ve 26 ülke sporcularının katılacağı yürüyüşle gerçekleştirilecek. Ardından Kaş Cumhuriyet Meydanı’nda, şampiyonanın açılışı yapılacak.

Şampiyonada dünya rekortmenleri Rus Alexey Molchanoz, Sloven Alenka Artnik, İtalyan Alessia Zecchini yeni dünya rekorları için dalacak. Cenk Devrim Ulusoy’un antrenörlüğünü yaptığı Türk Milli Takımı’nda Şahika Ercümen, Yaren Türk, Fatma Uruk, Birgül Erken, Rüstem Derin, Görkem Gedik ve Serkan Toprak’ın yer aldığı 7 sporcu madalya için mücadele edecek. Şampiyonada, Türkiye ile 4 kıtadan 26 ülke sporcuları mücadele edecek. Şampiyonada Türkiye’nin yanında Tunus, Umman, Kuveyt, Lübnan, Güney Afrika, Almanya, Fransa, Slovenya, Slovakya, Avusturya, Danimarka, İsviçre, İsveç, Rusya, Ukrayna, Belarus, Çekya, İtalya, İspanya, Yunanistan, Macaristan, Hırvatistan, Güney Kore ve Şili’den 82 sporcu, madalya için Kaş’ta Akdeniz’in mavi sularına dalış yapacak.

Şampiyona ile ilgili olarak TSFF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özer, “Bu yıl 4’üncüsü düzenlediğimiz ‘Kaş Başka’ Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası’nın ardından Türkiye olarak dünyanın en büyük, en prestijli su altı şampiyonası olan CMAS Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapmanın onurunu yaşıyoruz. Bu pandemi döneminde 4 kıtadan, 26 ülkeden 82 sporcunun mücadele edecek olması, ülkemize olan güvenin bir kanıtıdır. Bu şampiyonada yeni dünya ve Türkiye rekorları bekliyoruz. Tüm sporculara başarılar diliyorum” dedi.