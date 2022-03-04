Serbest bırakılmasından 6 gün sonra Aıdanah Abykaliewa'yı öldüren Aman Usanov tutuklandı

Hakimlikçe serbest bırakılmasından 6 gün sonra kendisinden şikayetçi olan Kırgızistan uyruklu kadın Aıdanah Abykaliewa’yı (41) Ümraniye’de boğazından bıçaklayarak öldüren Aman Usanov (36) "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 1 Mart 2022’de Ümraniye Site Mahallesi’nde meydana geldi. Kendisinden şikayetçi olan Kırgızistan uyruklu sevgilisi Aıdanah Abykaliewa ile Türkmenistan uyruklu Aman Usanov arasında sözlü tartışma çıktı. Usanov, kendisinden 6 gün önce şikayetçi olan sevgilisi Abykaliewa’yı boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Suçlamayı kabul etmedi

Polis ekiplerince gözaltına alınan Usanov, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Usanov’un hakimlikteki sorgusunda üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, sevgilisini başka iki kişinin öldürdüğünü ve iddia ettiği diğer iki kişinin kendisine zorla olayda kullanılan bıçağı tutturduklarını öne sürdüğü öğrenildi.

Cezaevine gönderildi

Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği Aman Usanov’un "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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