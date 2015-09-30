Irak'ta serbest bırakılan Türk işçiler Ankara'ya ulaştı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 2 Eylül günü Nurol İnşaat’ın şantiyesinden kaçırılan 16 Türk işçi, bu sabaha karşı serbest bırakılmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen ANA uçağıyla Ankara'ya getirildi.

Yaklaşık 1 aydır rehin tutulan işçiler, Bağdat’ın 55 kilometre güneyinde Kerbela yoluna bırakılmış, işçileri buradan Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD’de bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla telefonda görüşülen işçilerin ülkeye getirilmesi için bir heyet gönderilmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla özel uçak "ANA", Irak'ta serbest bırakılan Türk işçileri Türkiye'ye getirmek üzere Bağdat'a hareket etti. ANA uçağı ile Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga da Bağdat'a gitti. Serbest bırakılan işçileri alan uçağın Ankara'ya ulaştığı açıklandı.

Uçuş ekibinin "hoş geldiniz" dilekleriyle karşılanan yolcuların yerlerine oturmalarının ardından Türkeş, işçilerin yanına gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Uçağın havalanmasının ardından Türkeş ve bakanlar bir kez daha işçilerin yanına gelerek onlarla tek tek ilgilendi. İşçiler, Türkeş ile bakanlar Zeybekci ve Müezzinoğlu'na teşekkür etti. Serbest bırakılan işçilerle sohbet eden bakanlar, alıkonuldukları 28 güne ilişkin işçilerden bilgi aldı.

Başbakan Twitter'dan açıklama yaptı

Başbakan Davutoğlu, serbest bırakılan Türk işçilerin durumu ve gelişmelerle ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabına şunları yazdı:

“Bir süredir Bağdat’ta alıkonulan 16 işçimizi az önce Bağdat Büyükelçimiz teslim aldı. Bazı işçilerimizle telefonda konuştum. Çok şükür sağlıkları yerinde. En kısa sürede memlekete dönmeleri için tüm hazırlıklar yapılıyor. Bu süre içinde işçilerimiz için yoğun çaba gösteren tüm Iraklı dostlarımıza kalpten teşekkür ediyorum. İşçilerimizin yakınlarına da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Irak’ın yeniden imarı için bugüne kadar olduğu gibi hükümetimiz, şirketlerimiz ve insanımızla Irak’ın yanında olmaya devam edeceğiz.”

"Misafir gibi ağırlandıklarını söylediler"

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı, Hürriyet’e şunları anlattı:

“Sabaha karşı büyükelçiliğimize işçilerimizden serbest bırakıldıklarına dair telefon geldi. Bağdat’ın 55 kilometre güneyinde Kerbela yolu üzerinde olduklarını söylediler. Kendilerine yola çıkmamaları, yolun alt tarafından bize beklemelerini söyledik. Irak makamlarını bilgilendirdik ve işçilerimizi almak için yedi araçla yola çıktık. Şu an işçilerimizle birlikte Bağdat Büyükelçiliği’ne gidiyoruz. Hepsinin sağlık durumu iyi. Kendilerine hiç bir şekilde kötü muamele yapılmadığını ve bir misafir gibi ağırlandıklarını söylediler. Bağdat Büyükelçiliği’ne ulaştıktan sonra Irak güvenlik makamlarına ifade vereceklerdir. İfade işlemi tamamlandıktan sonra bugün veya yarın kendilerinin uçakla Türkiye’ye göndereceğiz.”

İşçilere Kuran-ı Kerim ve 200 dolar verilmiş

Serbest bırakılan işçilerin üzerinde yeni elbiseler olduğu ve Şii milislerin her bir işçiye Kuran-ı Kerim ve zarf içinde 200 dolar para verdikleri de öğrenildi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş ise Türk işçilerin serbest bırakılmasına ilişkin, "Ailelerinin gözü aydın, milletimizin gözü aydın. Çok şükür bu badireyi de Türkiye kazasız belasız böylece atlatmış oldu" dedi.

Ordu Valiliğini ziyareti sırasında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kurtulmuş, Bağdat'ta kaçırılan Türk işçilerin serbest bırakılmasına ilişkin, "Zaten işçilerin ilk günden beri nerede olduğu, ne şekilde, hangi şartlarda tutulduğu ile ilgili bilgilerimiz vardı. Sürekli ilk günden itibaren bırakılmaları ile ilgili bir ince diplomasi uygulanıyordu. Bu süreçte işçilerimizin bırakılmış olması hakikaten Türkiye için önemlidir. Önemli bir kazanımdır. Önemli bir başarıdır" diye konuştu.

Bu kadar uzun süre tutulan işçilerin her birine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ailelerinin gözü aydın, milletimizin gözü aydın. Çok şükür bu badireyi de Türkiye kazasız belasız böylece atlatmış oldu. Ancak bu işçilerin kaçırılması ile birlikte bir şey daha net ortaya çıktı ki ne yazık ki bizim coğrafyamız da neredeyse hiç kimse emniyet içerisinde değildir. Hiçbir siyasi fonksiyonu olmayan, hiçbir şekilde ülkeler arasında ya da herhangi bir ülkenin kendi iç karışıklığı içerisinde en ufak bir sorumluluğu ve en ufak bir etkisi olmayan işçi kardeşlerimizin kaçırılıyor, bir türlü rehin tutuluyor olması, Irak'ta bölge ülkelerinde ve diğer ülkelerde ne kadar büyük bir istikrarsızlığın olduğunun da açık bir göstergesidir."

Şii milisler taleplerini açıklamıştı

İşçilerin serbest kalacağına dair ilk sinyal geçen pazar günü gelmişti. Şii milisler işçileri gösteren videoda kısa süre içinde serbest kalacaklarını açıklamışlardı. Şii milisler kaçırılmadan kısa süre sonra yayınladıkları ilk videoda ise Türkiye’den, “Kürt petrolünün Türkiye üzerinden ihracını durdurma, Suriye’de Fetih Ordusu’nun Şii köyleri Fua ve Kafrayya’daki kuşatmalarını kaldırılmasına aracılık etme ve Türk askerlerinin Irak’tan çekilmesi” taleplerinde bulunmuşlardı. Şii milislerin, Fua ve Kafrayya’da kuşatmanın kalktığı gerekçesiyle işçilerin serbest bıraktığı tahmin ediliyor.

2 Eylül’de Nurol İnşaat’ın Bağdat’ın doğusunda Şiilerin bulunduğu bölgede yaptığı stadyum inşaatının şantiyesini basan Şii milisler 18 Türk işçiyi kaçırmıştı. Irak’ta Şii dini lider Seyyid Ali el Sistani ile bir diğer Şii dini lider Mukteda es Sadr, işçilerin serbest bırakılması yönünde çağrı yapmışlardı. Kaçırılan Türklerden Necdet Yılmaz ve Ercan Özpilavcı, 16 Eylül’de Basra’da serbest bırakılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Kaymakcı nezaretinde elçilik binasına gelen işçilerden ikisi ile telefonla görüşüp geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan'ın görüştüğü Büyükelçi Kaymakcı'yı ise tebrik ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla özel uçak "ANA", Irak'ta serbest bırakılan Türk işçileri Türkiye'ye getirmek üzere Bağdat'a hareket edecek.