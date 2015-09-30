Irak'ta kaçırılan 16 Türk işçi 28 gün sonra serbest bırakıldı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 2 Eylül günü Nurol İnşaat’ın şantiyesinden kaçırılan 16 Türk işçi bu sabaha karşı serbest bırakıldı. Bağdat’ın 55 kilometre güneyinde Kerbela yoluna bırakılan işçileri Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı aldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD’de bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu da işçilerle telefonda görüştü. Serbest bırakılan işçilerin üzerinde yeni elbiseler olduğu ve Şii milislerin her bir işçiye Kuran-ı Kerim ve zarf içinde 200 dolar para verdikleri de öğrenildi

ABD'de bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu, serbest bırakılan Türk işçilerle telefonda görüştü.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bir süredir Bağdat'ta alıkonulan 16 işçimizi az önce Bağdat Büyükelçimiz teslim aldı. Bazı işçilerimizle telefonda konuştum" diye tweet attı.

Davutoğlu, "Çok şükür sağlıkları yerinde. En kısa sürede memlekete dönmeleri için tüm hazırlıklar yapılıyor. Bu süre içinde işçilerimiz için yoğun çaba gösteren tüm Iraklı dostlarımıza kalpten teşekkür ediyorum. İşçilerimizin yakınlarına da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

Kaçırılan 18 işçiden ikisi daha önce serbest bırakılmıştı.

Bağdat’ta Sadr bölgesinde bir stadyum inşaatında çalışan 18 Türk işçi, bir Şii grup tarafından kaçırılmıştı.

Kerbela yoluna bıraktılar



Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı, Hürriyet’e şunları anlattı:

“Sabaha karşı büyükelçiliğimize işçilerimizden serbest bırakıldıklarına dair telefon geldi. Bağdat’ın 55 kilometre güneyinde Kerbela yolu üzerinde olduklarını söylediler. Kendilerine yola çıkmamaları, yolun alt tarafından bize beklemelerini söyledik. Irak makamlarını bilgilendirdik ve işçilerimizi almak için yedi araçla yola çıktık. Şu an işçilerimizle birlikte Bağdat Büyükelçiliği’ne gidiyoruz. Hepsinin sağlık durumu iyi. Kendilerine hiç bir şekilde kötü muamele yapılmadığını ve bir misafir gibi ağırlandıklarını söylediler. Bağdat Büyükelçiliği’ne ulaştıktan sonra Irak güvenlik makamlarına ifade vereceklerdir. İfade işlemi tamamlandıktan sonra bugün veya yarın kendilerinin uçakla Türkiye’ye göndereceğiz.”

Zarf içinde 200 dolar



Serbest bırakılan işçilerin üzerinde yeni elbiseler olduğu ve Şii milislerin her bir işçiye Kuran-ı Kerim ve zarf içinde 200 dolar para verdikleri de öğrenildi.

İlk sinyal Pazar günü geldi



İşçilerin serbest kalacağına dair ilk sinyal geçen pazar günü gelmişti. Şii milisler işçileri gösteren videoda kısa süre içinde serbest kalacaklarını açıklamışlardı. Şii milisler kaçırılmadan kısa süre sonra yayınladıkları ilk videoda ise Türkiye’den, “Kürt petrolünün Türkiye üzerinden ihracını durdurma, Suriye’de Fetih Ordusu’nun Şii köyleri Fua ve Kafrayya’daki kuşatmalarını kaldırılmasına aracılık etme ve Türk askerlerinin Irak’tan çekilmesi” taleplerinde bulunmuşlardı. Şii milislerin, Fua ve Kafrayya’da kuşatmanın kalktığı gerekçesiyle işçilerin serbest bıraktığı tahmin ediliyor.

İki işçi serbest bırakılmıştı

2 Eylül’de Nurol İnşaat’ın Bağdat’ın doğusunda Şiilerin bulunduğu bölgede yaptığı stadyum inşaatının şantiyesini basan Şii milisler 18 Türk işçiyi kaçırmıştı. Irak’ta Şii dini lider Seyyid Ali el Sistani ile bir diğer Şii dini lider Mukteda es Sadr, işçilerin serbest bırakılması yönünde çağrı yapmışlardı. Kaçırılan Türklerden Necdet Yılmaz ve Ercan Özpilavcı, 16 Eylül’de Basra’da serbest bırakılmıştı.

Erdoğan'dan tebrik ve geçmiş olsun telefonu



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Kaymakcı nezaretinde elçilik binasına gelen işçilerden ikisi ile telefonla görüşüp geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan'ın görüştüğü Büyükelçi Kaymakcı'yı ise tebrik ettiği belirtildi.