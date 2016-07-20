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15 Temmuz Darbe Girişimi

Serbest bırakılan Tuğgeneral İsmail Gürgen tutuklandı

Gelibolu 18’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı İsmail Gürgen, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı

20 Temmuz 2016 01:34

Çanakkale'de, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında daha önce çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gelibolu 18’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Gürgen bu kez tutuklandı.

Gelibolu 18’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Gürgen darbe girişimi sonrasındaki soruşturma kapsamında dün gözaltına alındı.

Ardından Gelibolu'da mahkemeye çıkarılan Gürgen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine bugün yeniden gözaltına alınan Gürgen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akşam saatlerinde tutuklanan Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Serdar Ahmet Gündoğdu ile Tuğgeneral İsmail Gürgen, Çanakkale E tipi cezaevine konuldu.

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