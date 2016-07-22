T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Serbest bırakılan tümgeneral gözaltına alındı!

Darbe girişimi soruşturmalarına ilişkin olarak gözaltına alınan Darendeli, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı

22 Temmuz 2016 01:27

15 Temmuz darbe girişimi soruşturmalarına ilişkin olarak Eskişehir'de dün polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Tümgeneral Atilla Darendeli, yeniden gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, darbe girişiminin ardından hakkında gözaltı kararı bulunan Tümgeneral Atilla Darendeli Eskişehir'de polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Tümgeneral Darendeli dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Darendeli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet savcılığı, Tümgeneral Atilla Darendeli'nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Mahkeme, savcılığın itirazı üzerine Darendeli hakkında yakalama kararı çıkarttı. Tümgeneral Atilla Darendeli bugün Eskişehir'de polis ekipleri tarafından tekrar gözaltına alındı. Darendeli'nin Diyarbakır'a götürülerek burada adliyeye sevk edileceği belirtildi.

ETİKETLER

Atilla Darendeliserbestdarbegirişimitümgeneral

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24