Serbest bırakılan tümgeneral gözaltına alındı!

15 Temmuz darbe girişimi soruşturmalarına ilişkin olarak Eskişehir'de dün polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Tümgeneral Atilla Darendeli, yeniden gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, darbe girişiminin ardından hakkında gözaltı kararı bulunan Tümgeneral Atilla Darendeli Eskişehir'de polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Tümgeneral Darendeli dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Darendeli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet savcılığı, Tümgeneral Atilla Darendeli'nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Mahkeme, savcılığın itirazı üzerine Darendeli hakkında yakalama kararı çıkarttı. Tümgeneral Atilla Darendeli bugün Eskişehir'de polis ekipleri tarafından tekrar gözaltına alındı. Darendeli'nin Diyarbakır'a götürülerek burada adliyeye sevk edileceği belirtildi.