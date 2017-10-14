Serbest bırakılan pilot, Suriyeli yetkililere teslim edildi

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY’da düşen Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait MIG 21 tipi savaş uçağının pilotu albay 56 yaşındaki Mehmet Sufhan, mahkemece serbest bırakıldıktan sonra bugün öğle saatlerinde Suriyeli yetkililere teslim edildi.

Geçen 4 Mart\'ta düşen uçağın pilotu albay Mehmet Sufhan, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türk Ceza Kanunu\'nun 307/1 maddesi gereğince 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Sufhan, Hatay 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nin tarafından 7 aydır tutuklu bulunması, delillerin toplanmış olması ve delillerin karartılma ihtimalinin kalmaması gerekçe gözterilerek dün serbest bırakıldı. Tutuklu bulunduğu Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi\'nden tahliye olan Sufhan\'ın sevinçten gözyaşlarına boğulduğu ve adliye çıkışında telefonla ailesiyle görüştüğü belirtildi. Güvenlik güçlerince koruma altına alınan Sufhan, Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne alındı. Burada bir süre bekletilen Sufhan’ın, Türk yetkililerin, Suriyeli yetkililerle irtibata geçmesiyle ülkesine dönüş süreci başladı. Gerekli görüşmelerin yapılmasının ardından albay Mehmet Sufhan, Yayladağı Sınır Kapısı’ndan Suriyeli yetkililere teslim edildi.

Albay Sufhan’ın yargılandığı davanın bir sonraki duruşmasının 25 Ekim’de görüleceği öğrenildi.

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