Serbest bırakılan hırsız çetesi, 310 bin liralık soygun yaptı

Bartın’da, tutukluyken ‘denetimli serbestlik’ hükmünden faydalanarak serbest kalan hırsızlık çetesinin üyeleri, 310 bin liralık soygun yaptı. 18 evden eşya çalan 8 kişi gözaltına alındı

Bartın’da daha önce tutuklanan ve ‘denetimli serbestlik’ hükümlerinden faydalanarak serbest kalan bir grup hırsızlık çetesinin lüks yaşamı polisin dikkatini çekti. Emniyeti Asayiş Şube ekipleri, polis merkezine giderek imza verme yükümlülüğü bulunan şüphelilerin lüks giyinmeye başladığını, sık sık eğlence mekânlarına gittiğini, lüks bir yaşam sürdüğünü tespit edince fiziki takibe başladı.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Gölbucağı Mahallesi’nde bir evden hırsızlık yaptığı belirlenen Samet A., Eski Konak Caddesi’ndeki otoparkta çaldığı eşyalarla birlikte yakalandı. Soruşturmada Samet A.’nın suç ortakları Onur C., Cengiz G. ve 5 kişi daha, savcılıktan alınan arama ve yakalama kararı kapsamında evlerinde gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde hırsızlıkta kullandıkları eldivenler, tornavida, kelebek bıçak, kurusıkı silah, mermi, kol saatleri, telefonlar ve bir miktar esrar ele geçirildi. Şüpheli Onur C., evde bulunan eşyaların bir kısmını hırsızlıktan elde ettiği paralarla satın aldığını, kalanının da çaldıkları eşyalar olduğunu itiraf etti. Samet A.’nın evinde yapılan aramalarda yüzünü kapatmak için kullandığı bere, tespihler, altın küpeler, altın kolye, altın bileklik, kol saati, 600 Yuan, 2 cep telefonu ile şarjörlü av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan zanlıların 18 ayrı evi soydukları ve toplam 310 bin liralık eşya çaldıkları tespit edildi. 8 zanlı sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılacak.Bartın Emniyet yetkilileri, son bir yılda il bazında ayrıca 33 hırsızlık olayının aydınlatıldığını, yakalanan 17 kişiden 7’nin tutuklandığını, ele geçirilen ziynet ve diğer eşyaların değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğunu bildirdi.