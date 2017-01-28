Serbest bırakılan HDP'li Beştaş: Uyguladıkları yöntem onur kırıcı

Gece yarısı gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adli kontrol uygulaması şartıyla serbest bırakılan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, hükümetin referandum kampanyasını HDP’yi ‘öcüleştirmek’ üzerine kurduğunu ve son dönemde yaşanan gözaltıların bu uygulamanın başlangıcı olduğunu söyledi.

Evrensel’den Şerif Karataş’a konuşan Beştaş, “Hükümet, referandum çalışmasını mahkemelerle, yargıyla yürütüyor. Yargılamalar ve gözaltılarla HDP’yi öcüleştirerek referandum kampanyasını yürütüyor. Ve maalesef bu operasyonlar kampanyanın startı niteliğinde. Dün gece yarısı da bu yöntemle operasyon yapıldı” dedi.

"Uluslararası gangster yakalanıyor gibi"

Operasyonların amacının tehdit ve gözdağı olduğunu söyleyen Beştaş, “Yapılan hukuksuzluk. Bunu gözaltındayken de anlattım. Bunun hiçbir izahı olamaz. Biz kimliği açık insanlarız. Gece 02.00’da 50-60 arası polisle hiç baskın yapmasına gerek yok. Bütün sitenin ayağa kaldırılmasına, uluslararası bir gangster yakalanıyormuş gibi, uyguladıkları yöntem onur kırıcı. Onuru hedefliyorlar. Ama şunu söyleyeyim. Sevgili Ahmet (Türk) ağabeyin dediği gibi, onurumuzdan başka kaybedecek bir şeyimiz yok. Bu nedenle sonuna kadar onurumuzu koruyacağız” diye konuştu.

HDP’ye oy vermeyenler de bu hukuksuluğa karşı çıkmalı

HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun salı günü Diyarbakır’da toplanacağını söyleyen Beştaş, şöyle devam etti: “Kararlarımızı kamuoyu ile paylaşırız. Tabi bizim tutumumuzda bir değişiklik yok. Biz partiyiz. İlkelerimiz, programlarımız ve beyanlarımız doğrultusunda demokratik siyaset kanallarını sonuna kadar zorlayacağız. HDP’nin önü kapatılmaya, önlenmeye siyasettin dışına itilmeye çalışılıyor. Ama Türkiye’nin barışa ihtiyacı var. Toplumsal barışa gerçekten ihtiyacı var. Şiddetsiz bir yaşama ve demokrasiye ihtiyaç var.”

HDP’ye oy veren herkesi kenetlenmeye davet eden Beştaş, “Ama partimize oy vermeyenlerin ve destek olmayanların da en azından bu hukuksuzluğa, siyasetin bu yöntemle yapılmasına ses vermeleri gerekiyor artık. Çünkü Türkiye bir referandum dönemine giriyor” diye konuştu.