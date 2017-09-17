Serbest bırakılan Fransız gazeteci ülkesine döndü

Türkiye'de yedi haftadır gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılan Fransız gazeteci Loup Bureau Paris'e döndü.

27 yaşındaki Bureau'yu Charles de Gaulle havalimanında ailesi ve Fransız Kültür Bakanı Françoise Nyssen karşıladı.

Terör örgütü üyeliği suçlaması ile karşı karşıya kalan Fransız gazeteci, havalimanında yaptığı açıklamada "yorgun ancak rahatlamış" olduğunu söyledi. Bureau, "Fiziksek olarak kötü muamele görmedim. Tehdit ve gözdağı verme vardı" dedi.

Bureau'nun özgürlüğüne kavuşması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bizzat iletişime geçen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Fransız gazeteciyi telefonla aradı.

Bureau, havalimanında yaptığı açıklamada, Macron'un devreye girmesinin ardından kendisine yönelik tavrın değiştiğini de söyledi. Bureau, "Gardiyanlar benim terörist olmadığımı, hakkımdaki suçlamaların doğru olmadığını anlamaya başladı" diye konuştu.

Bureau, Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Ankara'ya yaptığı ziyaretten bir gün sonra serbest bırakıldı. Le Drian bu ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

Bureau, Irak üzerinden Türkiye'ye giriş yaparken temmuz ayında Habur Sınır Kapısı'nda gözaltına alınmıştı. Fransız gazetecinin üzerinden Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu Halk Koruma Birlikleri (YPG) ile ilgili yaptığı bir haberin yazılı ve görsel malzemeleri çıkmıştı.

Bir başka Fransız gazeteci sınır dışı edilmişti

Mayıs ayında da Fransız gazeteci Mathias Depardon, Hasankeyf'te fotoğraf çekerken gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere bir ay alıkonulmuştu.

Basın kartı olmadığı belirtilen Fransız gazetecinin çektiği fotoğraflar emniyet tarafından incelenerek "terör örgütü propogandası" olarak değerlendirilmişti. Depardon haziran ayında serbest bırakılmıştı.

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler'in basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 155'inci sırada yer alıyor. Türkiye'de 160'tan fazla gazeteci ve medya çalışanı tutuklu durumda.

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AFP,AP/ÖA,DÇ